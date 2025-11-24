Los vecinos de Eugenia siguen llorando su asesinato: “Me parece tan injusto y tan bestia que no tengo palabras”

Eugenia Mercedes G. C. fue asesinada con un arma blanca a manos de su pareja, Abel M. E., quien trató de suicidarse ingiriendo amoniaco una vez que hubo perpetrado el crimen. Todo sucedió en el domicilio que compartían en la calle Privilegio de la Unión de Zaragoza sobre las 8.30 horas del pasado 4 de noviembre. Fue en el 2ºC del número 23.

En un barrio grande es normal cruzarse con mucha gente sin llegar a tratarla. Varios vecinos explican que no la conocían, aunque aún recuerdan compungidos aquel día en el que perdió la vida la víctima del último asesinato machista en Zaragoza. Eugenia descansa en su Nicaragua natal, pero las calles de la capital no la olvidan.

En la memoria de sus vecinos

Esther todavía recuerda visiblemente emocionada el momento en el que llegó a trabajar. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando rememora aquella fatídica fecha: “Pues me dan ganas de llorar directamente. Es que todavía me emociono… Me parece tan injusto y tan bestia que no tengo palabras”, detalla.

La calle Privilegio de la Unión y adyacentes no lo borran de su memoria, aunque los vecinos sí reconocen que cada vez queda algo más lejos. En su día era una conversación recurrente. Hoy ya lo es un poco menos. Quizá ese sea el problema: “La gente olvida rápido”, incide Esther.

El mes de noviembre ha sido extraño, más serio de lo normal. El habitual paso del tiempo va dejando de nuevo las cosas en su sitio, aunque vivir de cerca una tragedia así no es sencillo de asimilar. Las rutinas vuelven a ser las mismas, pero siempre hay alguien que recuerda lo sucedido al pasear por delante del portal en el que vivía Eugenia.

“Siempre piensas que estos sucesos pasan lejos, en otras ciudades o barrios. Cuando toca cerca te das cuenta de que la vida puede cambiar inesperadamente”, añade otra vecina, que espera que se haga justicia y que situaciones como esta se puedan evitar en el futuro.

Sobre la necesidad de recordar, los vecinos tienen claro que asesinatos como este deberían estar siempre presentes: “En general lo olvidamos todos muy rápido”, admite.

Cuestionada sobre el mensaje que le gustaría lanzar a otras mujeres que puedan estar viviendo algo similar, Esther les pide que no se callen y que no aguanten lo que no deben: “Me da mucho respeto porque te queda esa sensación de que esta vez le ha tocado a ella, pero podría pasarle a cualquiera”.

Una de las conversaciones más repetidas en el barrio es que parecía imposible que algo tan grave ocurriera justo allí, en la puerta de al lado. ¿Cómo evitar que se repita algo así? Nadie tiene la respuesta. Información clara, más recursos y mayor presencia de servicios que ayuden a detectar situaciones complicadas.

En este sentido, las víctimas de malos tratos tienen formas de protegerse y de pedir ayuda cuando se sienten en peligro. Pueden apoyarse en familiares, amigos o personas de confianza, y recurrir a servicios como el 016, que ofrece orientación legal y apoyo psicológico de manera gratuita y confidencial. No se trata de invadir la vida de nadie, sino de que quien necesite apoyo lo tenga a mano y sin miedo: “Hace falta información. Se dice que la información es poder, y es verdad. Hay que trabajar en este sentido”, termina Esther.