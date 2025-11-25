Absuelto un empleado de 'Vicio' acusado de agresión sexual por una compañera en Zaragoza

Unas expresiones "cariñosas", "exculpatorias" y "tranquilizadoras" que una trabajadora de la hamburguesería Vicio envió a un compañero de trabajo a través de WhatsApp han llevado a la absolución de este mismo empleado, a quien le acusaba de agredirle sexualmente en los vestuarios de este establecimiento ubicado en la avenida Madrid. Se trata de una conversación que ambos mantuvieron entre las 23.25 y las 02.54 horas, a la que alude la Audiencia Provincial de Zaragoza para justificar la exoneración de S. N. B. al probarse que ambos mantenían una relación de "flirteo". Era un "tonteo" que aquella tarde del 3 de febrero de 2023 continuó con "besos" y una masturbación a la denunciante hasta que le pidió que parase tras echarse a llorar.

Pero, en estos mismos mensajes, la joven le indicó que aquellas lágrimas no eran culpa suya, que no había hecho nada malo y que, "si hubiera sido así", no continuaría hablando con él, tal y como estaba haciendo en ese momento. "Cuando comencé a masturbarle empezó a sollozar, ahí es cuando me dijo que la violaron en su anterior trabajo en una discoteca. Yo paré inmediatamente y la consolé hasta que dejó de llorar", refrendó el acusado en el juicio celebrado el 10 de noviembre. Es una conversación que se reproduce de manera íntegra en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, en la que incluso se refiere un posterior encuentro que mantuvieron ambos en un parque de Miralbueno tras esa presunta agresión sexual.

"Manifestaciones espontáneas"

"Estos textos tienen su importancia desde el momento en que son manifestaciones absolutamente espontáneas de la denunciante, contemporáneas a los hechos denunciados y, pese a manifestar hallarse en estado de 'shock' y sentir miedo del acusado, lo cierto es que tal estado de ánimo sería de más fácil comprensión con el silencio que con la remisión de mensajes de texto seguidos de un encuentro a solas en un parque", argumenta el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín.

Y no fue hasta varias semanas más tarde, el 22 de marzo, cuando la joven denunció los hechos en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM). Sí que es cierto que unos días antes ya lo había transmitido a la empresa, por lo que se abrió su protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual. Al final, S. N. B. fue objeto de "despido disciplinario" y desde entonces ha defendido que la interposición de la denuncia solo puede responder a una cuestión económica. "Mi padre gana mucho dinero y se lo manifesté a la chica", contó el acusado, defendido por el abogado Luis Ángel Marcén.

La Fiscalía solicitaba una pena de ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual y la acusación particular a cargo del abogado Octavio Sesma del Val elevaba la pena privativa de libertad hasta los nueve años. El fallo, eso sí, todavía se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza.