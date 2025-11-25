Detenido un hombre en Teruel tras intentar llevarse 635 euros en productos de un supermercado

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre en Teruel como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de intentar sustraer un carro con productos valorados en 635 euros en un supermercado de esta ciudad, y agredir a un trabajador del establecimiento y a un ciudadano que intentó ayudar a retenerlo.

Los hechos se produjeron el pasado viernes 21 de noviembre, cuando empleados del supermercado observaron a un hombre que intentaba salir del local con un carro repleto de productos sin pagar valorado en esta cantidad.

Al intentar impedir su marcha, el trabajador del establecimiento fue empujado por el sospechoso, al igual que un ciudadano que se acercó para colaborar, ha explicado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Tras recibir aviso a través de la sala CIMACC 091, una dotación policial se desplazó hasta el lugar y localizó al hombre en las calles cercanas al supermercado, por lo que procedió a su detención como presunto autor de un robo con violencia o intimidación.

Durante el cacheo, los agentes intervinieron además dos billetes que presuntamente eran falsos, uno de 200 euros y otro de 50 euros.