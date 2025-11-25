Detenido un hombre en Teruel tras intentar llevarse 635 euros en productos de un supermercado
Además del intento de robo, el sujeto agredió a un trabajador del propio establecimiento
Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre en Teruel como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de intentar sustraer un carro con productos valorados en 635 euros en un supermercado de esta ciudad, y agredir a un trabajador del establecimiento y a un ciudadano que intentó ayudar a retenerlo.
Los hechos se produjeron el pasado viernes 21 de noviembre, cuando empleados del supermercado observaron a un hombre que intentaba salir del local con un carro repleto de productos sin pagar valorado en esta cantidad.
Al intentar impedir su marcha, el trabajador del establecimiento fue empujado por el sospechoso, al igual que un ciudadano que se acercó para colaborar, ha explicado la Policía Nacional en una nota de prensa.
Tras recibir aviso a través de la sala CIMACC 091, una dotación policial se desplazó hasta el lugar y localizó al hombre en las calles cercanas al supermercado, por lo que procedió a su detención como presunto autor de un robo con violencia o intimidación.
Durante el cacheo, los agentes intervinieron además dos billetes que presuntamente eran falsos, uno de 200 euros y otro de 50 euros.
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Esta será la finca de Zaragoza donde se reintroducirá el lince ibérico en Aragón
- Tres víctimas en 10 minutos a manos de un grupo de menores: las claves de la última agresión en San José
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- Así era la segunda estación del AVE de Zaragoza en Plaza diseñada en 2009: tres fases de construcción y un ahorro de 8 minutos
- Madre e hijo se aventuran y cogen el traspaso de la panadería Dulces Tentaciones en un barrio de Zaragoza: 'Tenemos muchas más cosicas que pan