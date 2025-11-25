La Policía sobre los dos asesinatos de la calle Boggiero: "Tenemos muy claro que Josemi es el responsable"

Desde abajo hacia arriba, desde los zetas al Grupo de Homicidios y desde la Policía a la mesa del juez instructor. Las pruebas contra Josemi por los dos asesinatos de la calle Boggiero (152) encajaron con la muerte de Mariana. De sus "demasiadas contradicciones" aquella noche del 3 de mayo de 2024 evolucionó la investigación hasta que se descubrieron varias similitudes con la muerte del Francés en el mes de marzo. Y por la forma en la que Josemi arrastró ambos cadáveres con "los mismos nudos" en la ropa de los fallecidos, por su "uso exclusivo" de ese inmueble, por la "sustancia terrosa" que las dos víctimas llevaban impregnadas en su cuerpo... no hay dudas en el Grupo de Homicidios de que Josemi acabó con la vida del Francés y de Mariana, según han defendido estos mismos investigadores en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

"Había dos muertos en 15 metros, que salían del mismo edificio y llevaban las mismas ataduras. Teníamos a ese señor focalizado en ese edificio, ensangrentado y narrando numerosas incongruencias (...) Tenemos muy claro que Josemi es el responsable de ambos hechos", ha defendido el inspector que ha dirigido la investigación, unas pesquisas que se iniciaron el 13 de marzo con el hallazgo del cadáver del Francés. "Parecía algo de salud, pero el médico forense nos comunicó que había algunas cosas a valorar y en la autopsia ya se nos dijo que era una muerte violenta", ha relatado el jefe de Homicidios. Y de esta forma se inició la investigación, con la localización de los dos testigos que auxiliaron al Francés, dos indigentes con los que se entrevistaron solo dos días antes de que fuera asesinada Mariana.

"Un estadillo craneal evidente"

"No llevaba pantalón, iba desnuda de cintura para abajo, tenía una raspadura en la cara y la nariz desviada. Había un estallido craneal evidente, no era una muerte a golpes, y desde el primer momento pensamos que era una muerte por precipitación", ha continuado este mismo inspector sobre la muerte de Mariana. Allí mismo, en la calle Boggiero, varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana habían interceptado a Josemi sobre las 23.30 horas. "Nos manifestó que había una mujer tirada, que le habían dado una paliza cuatro moros, pero yo vi que tenía unas manchas de sangre en la ropa y le dije que se quedase ahí. Nos cambió la versión muchas veces. También manifestó que tres moros le habían subido en una C-15, que le habían dado una paliza en la plaza Santa Domingo y que la habían abandonado ahí. Había muchas manifestaciones espontáneas. Se escupió en las manos y se limpió, ahí nos dijo que venía de Montañana de matar a unas gallinas", han contado varios zetas.

José Miguel C. O. (España, 1973), durante el registro del edificio okupado en la calle Boggiero (152) en el que murieron las dos víctimas. / A. T. B.

A ellos, de hecho, les manifestó esa frase de "que tenía muy mala suerte, que hace unos días ya se le había muerto en los brazos un moro (el Francés) al que le compraba hachís". Y se le intervino un manojo de llaves con la que se pudo abrir el candado de este edificio okupado, aunque también alegara que eran "de un trastero en el que guardaba bicis en Montañana". A la mañana siguiente se practicó el registro del inmueble, donde se observó "un depósito bastante grande de sangre" en medio del patio de luces y una malla de obra rasgada en el segundo piso. "Había dos patrones de arrastre, desde ese depósto de sangre hacia una estancia y luego hacia la puerta", ha descrito uno de los agentes que participó en la inspección de la que era su casa. "Esa vivienda solo estaba okupada por una persona y no había indicios de que allí pernoctara nadie más", han zanjado.

Sobre dos cuestiones les ha insistido la abogada defensora, la letrada Carmen Sánchez Herrero, al aludir al hallazgo de ADN de otro varón en el dormitorio de Josemi. "La investigación la tenemos muy clara con independencia de lo que diga esa prueba", le ha contestado el jefe de Homicidios, quien ha asumido su "parte de culpa" por no incluir en el atestado los posicionamientos de los terminales de Josemi aunque es una información a la que tuvo acceso el juez instructor.