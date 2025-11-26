Dos detenidos tras cometer cuatro robos con fuerza en Huesca y guardar el material en una casa abandonada

La Guardia Civil de Binéfar ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la detención de dos varones presuntos autores, hasta el momento, de cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en las provincias de Huesca y Lérida.

La investigación se inició en el mes de octubre tras una serie de hechos delictivos cometidos en Binéfar y alrededores. Tras el estudio de la información recabada sobre los citados ilícitos y las numerosas gestiones llevadas a cabo por los agentes, se logró determinar que los efectos sustraídos podrían hallarse en una vivienda deshabitada, ubicada en una localidad de la Comarca de La Litera, así como la identidad de los presuntos autores, dos hombres de nacionalidad española, vecinos de Binéfar.

Fruto de uno de los dispositivos establecidos para la localización de los sospechosos, estos fueron identificados cuando circulaban en un vehículo próximos a la vivienda objeto de investigación. En el interior de dicho inmueble se hallaron numerosos efectos sobre los que estos varones no pudieron acreditar su legítima procedencia, verificando los agentes que algunos de ellos procedían de hechos delictivos. Concretamente dos paramotores que fueron sustraídos del interior de un trastero, a principios de octubre, en la localidad de Roselló (Lérida), así como unos faros de vehículo de una conocida marca que procedían de un robo cometido en Binéfar a mediados de noviembre, y otros efectos sustraídos en la misma localidad a mediados de octubre.

Por todo lo anterior, la Guardia Civil procedió a la detención de estas dos personas, varones de 23 y 45 años, nacionalidad española, a los que les constan numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, y a los que se les imputa, hasta el momento cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas. Quedaron a disposición judicial el día 24 de noviembre. El resto de material hallado en la vivienda fue intervenido y trasladado al Acuartelamiento de la Guardia Civil de Binéfar donde se están llevando a cabo las gestiones oportunas para determinar su procedencia.

Por todo ello, se insta a la ciudadanía, que haya sido víctima de un hecho delictivo de estas características, a que se traslade a dichas dependencias con la finalidad de verificar si alguno de los efectos es de su propiedad. Entre los efectos intervenidos se encuentran televisores, mini motos, multitud de herramientas, pequeños electrodomésticos, cañas de pescar y 250 kg de cableado de cobre. La investigación continúa abierta para localizar a los propietarios de los efectos localizados, lo cual supondría el esclarecimiento de más hechos delictivos, así como la imputación de dichos ilíctios a los detenidos.