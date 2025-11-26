La novedosa técnica con la que la Policía Local de Huesca ha multado con 500 euros a un patinete eléctrico

La Policía Local de Huesca ha interpuesto la primera denuncia a un vehículo de movilidad personal (VMP) gracias a las mediciones realizadas con un dinamómetro cedido temporalmente por la empresa Sportdevice, de Catarroja, fabricante del mismo modelo utilizado por la Policía Local de Valencia y desarrollado a partir del diseño creado por dos ingenieros de la Universidad de Valencia.

El dispositivo permite medir con precisión la potencia y la velocidad de VMP y bicicletas eléctricas para comprobar si cumplen los parámetros técnicos que permiten su uso en la vía pública.

El dinamómetro se encuentra en Huesca durante un periodo de prueba y será devuelto una vez finalizado. Esta herramienta facilita verificar de manera objetiva si un vehículo supera el límite de 25 km/h y la potencia máxima establecidos para ser considerado un VMP autorizado para circular.

La denuncia ha tenido lugar a las 17.43 horas de este martes, cuando una patrulla ha identificado a un joven entre la calle del Parque y la plaza Navarra. Tras realizar la medición, el dinamómetro registraba que el vehículo alcanzaba 35 km/h, superando los parámetros que definen a un VMP apto para circular en la vía pública.

Por este motivo, se ha interpuesto una sanción de 500 euros por carecer de autorización administrativa, dado que un vehículo con estas características no puede ser utilizado en la vía pública.