El conductor que mató a Luismi recurre su condena: "Existe una clara concurrencia de culpas o culpa exclusiva del vehículo de Luismi"

Víctor Gil Hernández, el temerario conductor que segó la vida del joven futbolista Luis Miguel Andrés, alias Luismi, ha acudido a los tribunales para buscar su absolución, una reducción de condena con una multa de tres meses o una rebaja de la pena hasta el año de prisión. Son las tres opciones que presenta el recurso de apelación que deberá resolver la Audiencia Provincial de Zaragoza tras la pena de cuatro años y dos meses de cárcel que hace unos días le impuso la titular del Juzgado de lo Penal número 6. En este mismo recurso se alegan seis motivos contra dicho fallo, en el que se dice que "existe una clara concurrencia de culpas o culpa exclusiva del vehículo de Luismi".

"El fallecido impactó por detrás contra un vehículo que había tenido un accidente, no solo no redujo la velocidad, sino que la velocidad era tal que colisionó con el coche del señor Gil por detrás, lo mandó al otro lado de la carretera, dando vuelta de campana y no murió de milagro porque tenía buenos 'air bag' que le protegieron. La velocidad del fallecido era tal que después del impacto aún siguió a gran velocidad varios metros hasta que copiloto presiona el freno con la mano", se relata en el cuarto motivo del recurso sobre "error en la determinación del nexo causal".

Seis motivos en el recurso

En total se enumeran seis motivos entre los que también se alega que se trata de un imprudencia "menos grave", que merece la aplicación de la atenuante de reparación del daño o que existe una vulneración de garantías procesales. Así consta en el recurso interpuesto por su abogada, la letrada Carmen Sánchez Herrero, quien este mismo lunes presentó el escrito contra el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza.

A la derecha, Luismi, en el partido de Copa del Rey enfrentó al CD Fuentes con Osasuna el 12 de noviembre de 2022. / ÁNGEL DE CASTRO

Se trata de una prolija sentencia de 80 páginas en la que la jueza sostiene que el conductor desafió "absoluta" y "prácticamente" todas las normas de circulación que imponían "las circunstancias espacio-temporales" y "climatológicas" de aquella noche del 8 de diciembre de 2023. "Lo cierto es que las condiciones tan intensas que concurrían juntas en aquel fatídico momento (niebla densa, noche cerrada, ausencia de iluminación artificial y suelo mojado), y que individualmente consideradas ya imponen la prudencia, no es que desaconsajeran la maniobra de adelantamiento, sino que imponían diametralmente lo contrario", se expone en la sentencia.

"Imposible adelantar"

Así lo contaron otros conductores y agentes de la Guardia Civil, quienes en el juicio celebrado el 7 y el 11 de abril concluyeron que era "imposible adelantar". "Conducía a velocidad excesiva en noche cerrada, sin visibilidad alguna por la niebla, con la calzada mojada, invadiendo el carril contrario repetidamente antes de abordar la maniobra (...) Concurría un exceso de velocidad con otros componentes tan de riesgo y, por supuesto, con la previa ingesta de alcohol", argumentó la jueza.

El fallecimiento de Luismi causó una honda conmoción en la comunidad y en el fútbol aragonés, ya que el joven futbolista militaba en el CD Fuentes de la Regional Preferente. Apenas un mes antes, el 12 de noviembre, se había medido a Osasuna en un histórico partido de Copa del Rey que se saldó con victoria visitante (1-4). En esta misma edición del torneo del KO, Osasuna llegó a la final.