Así fueron los dos asesinatos de la calle Boggiero: de "retorcer el pescuezo" al Francés a empujar al vacío a Mariana

José Miguel C. O., alias Josemi, le rompió el cuello al Francés y empujó al vacío a Mariana desde una segunda planta. Son las dos conclusiones que este miércoles han presentado los médicos forenses que practicaron sendas autopsias, quienes han refrendado la acusación que el Grupo de Homicidios apuntaló ayer contra Josemi por estos dos asesinatos perpetrados en un edificio okupado de la calle Boggiero (152). De esta forma han descrito las dos muertes violentas que se están juzgando en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde "coloquialmente" se ha explicado la muerte del Francés como "retorcer el pescuezo" y donde se ha atribuido la muerte de Mariana a un traumatismo craneoencefálico "por precipitación". Y han coincidido en ambos casos en que las víctimas no pudieron defenderse.

"No había hematomas en el cráneo, pero al abrirlo nos llamó la atención una hemorragia masiva, que aparece cuando hay asfixia. En la columna vertebral encontramos una fractura de las vértebras 3 y 4 (son 7 en total). La médula había sido rota. Era una fractura reciente y vital. La única hipótesis probable era que el brazo anclara el tórax y el hombro para rotar la cabeza en el sentido contrario, entonces se produjo ese giro y la rotación fracturó las vértebras", han descrito los forenses sobre la muerte del Francés, cuya data de muerte han acotado entre las 10.00 y las 12.00 horas del 13 de marzo de 2024.

"Una especial pericia"

"Es una fractura-luxación: las vértebras se fracturas y se desplazan. Hay un fracaso cerebral y un fracaso cardiaco muy rápido. La muerte se produce en escasísimos momentos y las personas que están a su alrededor sí que pueden ver respiraciones agónicas, como si estuviera roncando (...) La maniobra no requiere una especial fuerza, sino una especial pericia. Es más de las películas y de la literatura forense, que se conoce como maniobra de aniquilación de centinela", han continuado Salvador Baena y José Manuel Arredondo.

Levantamiento del cadáver de Mariana en la calle Boggiero de Zaragoza, la madrugada del 4 de mayo de 2024. / A. T. B.

Sobre la muerte de Mariana se han pronunciado los doctores Salvador Baena y Susana Cosculluela, quienes han acotado su deceso entre unas diez o doce horas antes del hallazgo del cadáver a las 23.30 horas del 3 de mayo de 2024. La causa principal del fallecimiento de esta mujer búlgara de 40 años fue un traumatismo craneoencefálico "de gran intensidad", aunque la víctima también presentaba otras muchas contusiones: una fractura del pómulo, una "deformidad" en el tabique nasal, una fractura de las dos muñecas, "varias fracturas costales" y una "fractura estallido" en el cráneo.

"Una caída acelerada"

Son las consecuencias de una caída que no fue accidental, sino intencionada tras ser empujada desde una segunda planta a unos ocho metros de altura. "Hay cosas importantes. El charco de sangre estaba más distante de la vertical, por lo que fue una caída proyectada, y el patrón lesional era incongruente con una caída accidental porque había unas lesiones que eran anteriores a la muerte. Hubo un agarre muy potente, un mecanismo de sujeción, que proyectó la caída. Fue una caída acelerada", han argumentado los doctores.

La vista se reanuda este jueves a las 09.30 horas con el interrogatorio al acusado, pues en la primera sesión del juicio solicitó hacerlo en último lugar. A su toma de declaración seguirán los trámites de las conclusiones y de los informes. Y será el próximo lunes cuando el presidente del tribunal, el magistrado José Ignacio Martínez, entregue el objeto del veredicto a los miembros del jurado. Uno de ellos ha tenido que ser auxiliado por los forenses tras sufrir un desvanecimiento mientras se reproducían las imágenes de la autopsia del Francés.