La Policía Nacional salva la vida de un niño de 11 años tras atragantarse en su casa de Zaragoza

Varios agentes de la Policía Nacional lograron salvar la vida de un menor de 11 años que se encontraba en estado crítico tras sufrir un atragantamiento en su domicilio en la madrugada de este domingo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 1:45 horas en una vivienda del barrio San José, al recibir la Sala CIMACC 091 una llamada alertando de que un niño se encontraba inconsciente y sin respiración.

A la llegada de la patrulla policial, fueron recibidos por la madre del menor, quien visiblemente alterada les condujo inmediatamente al interior del domicilio. Allí observaron al niño tumbado sobre la cama, inconsciente y con signos evidentes de asfixia, no respondiendo a ningún tipo de estímulos.

Intervención de 20 segundos

Ante la gravedad de la situación, los agentes iniciaron de inmediato las maniobras de desobstrucción de la vía aérea mediante la técnica de Heimlich, mientras uno de ellos comprobaba si existía algún objeto bloqueando la respiración.

Tras aproximadamente veinte segundos de intervención, el niño comenzó a respirar de nuevo y a llorar, mostrando claros signos de recuperación. Los policías lo colocaron en posición de seguridad, estabilizándose su respiración y mejorando notablemente el color de su piel.

Minutos después, una ambulancia de bomberos trasladó al menor a un centro hospitalario, donde quedó ingresado para su valoración médica. La rápida actuación de los agentes que intervinieron resultó decisiva para evitar un desenlace fatal, recordando desde la Policía Nacional la importancia de conocer las maniobras básicas de primeros auxilios, ya que en situaciones similares cada segundo cuenta.