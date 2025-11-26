Un encapuchado roba en una perfumería de Zaragoza tras romper la cristalera

Una perfumería del centro de Zaragoza ha sufrido esta pasada noche un cuantioso robo de colonias, pues un encapuchado ha fracturado la cristalera de este local, en el paseo Sagasta (3), para cargar con numerosos perfumes. En el escaparate de Paco Perfumería se puede observar cómo el ladrón ha realizado dos pequeños agujeros, a través de los cuales ha colado sus brazos para ir cargando con colonias hasta que se ha dado a la fuga con el botín. Pero en el transcurso del robo ha sufrido cortes con los cristales, por lo que ha dejado manchas de sangre que eran visibles in situ. La Policía investiga lo sucedido.

Ha sido sobre las 05.00 horas cuando se ha recibido una llamada en el 091 para informar de lo que había pasado A su llegada los agentes han comprobado las dos fracturas que había sufrido la cristalera, en la cual van a tomar muestras los agentes de Policía Científica porque esos restos de sangre podrían revelar la identidad del autor de este robo. A esta prueba irrefutable, la del ADN que se encuentre en esa muestra de sangre, se suman también las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia con las que está dotado el local.

Cámaras de seguridad

En ellas se pueda apreciar que se trata de un individuo de complexión delgada, el mismo que ha realizado los dos agujeros en la cristalera con un objeto contundente. Son unos datos con los que ya cuentan en el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro, al tratarse de las dependencias policiales a la que está adscrita esa céntrica vía zaragozana. Una vez que sea detenido se le imputará un delito de robo con fuerza en las cosas.

Otro establecimiento público de la ciudad, una tienda de 'El Rincón', sufrió el pasado domingo un atraco después de que un ladrón armado con un cuchillo y se llevara unos 200 euros de la caja registradora. Se trata de un establecimiento ubicado en la calle San Juan de la Cruz en el que irrumpió el atracador sobre las 22.00 horas.