Varios menores propinan una paliza a un hombre en Zaragoza tras reprocharles que vandalizaran bicis

Otro grave altercado en el barrio de San José. La Policía detuvo este domingo por la noche a dos menores por propinarle una paliza a un adulto que les había reprochado que estuvieran vandalizando varias bicicletas eléctricas en una estación de Bizi Zaragoza. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los agresores le propinaron puñetazos en el rostro a la víctima, de unos 40 años de edad, e incluso esgrimieron un cuchillo con el que le llegaron a infligir varios cortes en la mano. Fue sobre las 22.00 horas en la plaza Mayor, solo 24 horas después de que apuñalaran en el pulmón a un menor de edad en el entorno del Parque de La Granja, también en este mismo barrio de San José.

La sala de emergencias del 091 recibió numerosas llamadas en las que se alertaba de esta pelea en la plaza Mayor, flanqueada por el Camino del Puente Virrey y las calles Pablo Remacha, Raquel Meller y Luis Aula. De inmediato se activaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos comprobaron a su llegada que se había formado un gran revuelo en la zona. Y es que varios testigos consultados por este diario habían interceptado a los agresores hasta que llegaron los primeros agentes.

Varios menores

A los minutos se solicitó la presencia de una ambulancia para trasladar a la víctima hasta un centro hospitalario de Zaragoza, ya que presentaba varios golpes en la cabeza y varios cortes en las manos. Por estos hechos, por un delito de lesiones, fueron detenidos dos menores de edad, a quienes también se les intervino un cuchillo. Junto a ellos habían iniciado el altercado otros tantos menores -varios extranjeros- aunque fueron los detenidos quienes agredieron a la víctima una vez que les reprochó que estuvieran vandalizando las bicicletas eléctricas allí estacionadas.

Se da la coincidencia de que muy cerca de allí, y apenas 24 horas antes de este episodio, tres jóvenes resultaron heridos tras registrarse numerosos altercados en la zona comprendida entre Tenor Fleta, Puente Virrey, Zaragoza La Vieja y el Parque de La Granja. Un menor de edad fue apuñalado en el pulmón y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Los otros dos heridos presentaban cortes en los brazos y en las manos. A loas tres víctimas les agredió un grupo numeroso de jóvenes.