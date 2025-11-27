El acusado de dos asesinatos en la calle Boggiero: "Mi mujer me engañó con otro y no le di más que una bofetada"

José Miguel O. C., alias Josemi, solicitó declarar en último lugar por los asesinatos del Francés y de Mariana en la calle Boggiero (152). Pero, cuando este jueves se iba a practicar su interrogatorio, se ha acogido a su derecho a no declarar aunque al poco tiempo haya roto su silencio en el turno de la última palabra. Entonces se ha extendido unos diez minutos para defender su inocencia, la de "un drogadicto" que nació en la calle de Las Armas en los estertores del franquismo. "Le cuento un poquito mi vida", le ha contestado al magistrado José Ignacio Martínez cuando se le ha advertido por tercera vez que se centrara en los hechos que esta semana se están juzgado en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Porque el presidente le había instado a comentar lo que creyera "conveniente" aunque por conveniente haya entendido Josemi un episodio de violencia de género: "Mi mujer me engañó con otro y no le di más que una bofetada".

De esta forma se ha dirigido por primera vez el acusado a los miembros del jurado, su primera y última vez hasta que el próximo lunes se delibere sobre su culpabilidad o inocencia. "La memoria no la tengo muy buena, entiendan que soy un drogadicto, he pasado una etapa muy mala con las drogas, me comía las pastillas (...) Mi madre no ha ido nunca al colegio y nos ha dado un ejemplo, siempre hemos estado de la mano de Dios, leo todos los días la Biblia una hora, eso desde niño, tengo cinco Biblias diferentes, tengo el libro de Jesús de Nazaret en la cárcel... Me hincho a llorar, tengo 52 años y me he encontrado muy enfermo. No hago más que ir al gimnasio a ponerme fuerte como un chico joven. Me he visto tan débil que gracias a estar un año y siete meses en la cárcel estoy vivo", ha relatado.

"No declarar también le inculpa"

Pero no ha tenido ninguna opción de réplica desde el estrado, donde el ministerio fiscal y la acusación particular no han podido cuestionar las manifestaciones de Josemi. "No declarar tiene relevancia y también le inculpa. Es un indicio de su responsabilidad", ha defendido el fiscal Pablo Fraj. "Está en su derecho a no declarar, pero calla y deja flecos. El silencio quiere decir algo", ha continuado el abogado Ernesto Estévez, en representación de la viuda del Francés. "No son hechos aislados. Existen coincidencias entre ellos: se encuentra el mismo tipo de tierra en los cuerpos, aparecen en el mismo sitio y la prueba que no deja lugar a dudas es que emplea el mismo sistema de arrastre. No es casual. Se hizo intencionadamente", ha argumentado Estévez.

Levantamiento del cadáver de Mariana en la calle Boggiero de Zaragoza, la madrugada del 4 de mayo de 2024. / A. T. B.

En este mismo trámite de los informes ha defendido la inocencia de Josemi su defensor, el abogado Luis Ángel Marcén, quien ha criticado que existan "un montón de flecos sueltos" en la investigación. "Es una persona súper humilde que no está preparada para explicarse, aquí lo tengo llorando... No hay una sola prueba. Hay hipótesis y dudas que se generan a partir del trabajo de los policías (...) El Gancho es prostitución, drogadicción, vandalismo... Al Ayuntamiento de Zaragoza solo le falta poner una pancarta que diga: 'Abandonad toda esperanza a todos los que entréis aquí'", ha expuesto Marcén.

De esta forma se ha puesto punto y final a la práctica de la prueba, aunque el juicio quedará visto para sentencia cuando el jurado se pronuncie sobre la culpabilidad o la inocencia de Josemi. A los miembros del tribunal se les ha citado el próximo lunes a las 11.00 horas para que el presidente, el magistrado José Ignacio Martínez, les entregue el objeto del veredicto.