Un incendio de un camión lleno de jamones obliga a cortar la A-2 en La Almolda
En las labores de extinción han participado bomberos de la Diputación de Zaragoza del parque de Caspe y La Almunia
Tremendo susto el que se han llevado algunos conductores que circulaban en la A-2 dirección Madrid a su paso por la localidad zaragozana de La Almolda. Un semi remolque frigorífico cargado de jamones frescos ha quedado calcinado tras un aparatoso incendio en el kilómetro 54 sentido Madrid obligando incluso a cortar la autopista durante varias horas.
En las labores de extinción han participado bomberos de la Diputación de Zaragoza del parque de Caspe, que han desplazado con una bomba urbana pesada, VIR y bomba nodriza, así como el jefe de mando de La Almunia y una bomba urbana pesada, VIR y bomba nodriza, así como el jefe de mando de La Almunia y una bomba nodriza pesada de Fraga.
Tras el suceso, los cientos de jamones han quedado extendidos por la calzada mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego. Tal como informa la DPZ, la AP-2, una de las vías con más tráfico de toda España, ha permanecido cortada hasta las 15.00, sentido Madrid.
