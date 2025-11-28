Absuelto un acusado de traficar con la cocaína hallada junto a un cadáver en Zaragoza

Fue una historia rocambolesca. La Policía halló 65 gramos de cocaína junto al cadáver de un hombre en una vivienda de la calle La Diligencia, en el barrio de Valdespartera. Se trataba de un varón de origen sudamericano, a quien M. P. P. P. y su pareja le habían alquilado ese mismo domicilio cuando, aquella mañana del 29 de abril de 2024, ambos salieron corriendo tras hallar muerto a su arrendatario junto a una jeringuilla. Y por la droga que se intervino allí se acusaba a M. P. P. P. de un delito de tráfico de drogas, pero la Audiencia Provincial de Zaragoza le acaba de absolver al concluir que esa cocaína no era suya.

"No resulta muy lógico salir de un domicilio dejando la puerta abierta y la droga encima de la mesa del comedor y en un cajón del mueble de la televisión, diciendo a una vecina que llamara a la Policía. Tampoco se ha probado que el acusado residiera en tal domicilio, pues el mismo manifestó que tenía una vivienda en la urbanización La Floresta", argumenta el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, sobre la absolución del acusado.

Quebrantamiento de medida cautelar

Así lo había solicitado su defensora, la abogada Claudia Melguizo, aunque la Sala sí que ha condenado a M. P. P. P. como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Porque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Tarazona le impuso una orden de alejamiento de 200 metros que le impedía acercarse a su pareja, con quien le encontró la Policía ese mismo día. Por eso se le ha impuesto una pena de seis meses de prisión.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de tres años y seis meses de cárcel por un delito de tráfico de drogas además del pago de una multa de 5.000 euros. Y por el delito de quebrantamiento de medida cautelar elevaba la pena privativa de libertad hasta los nueve meses. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza.