El TSJA ordena repetir el juicio contra un policía acusado de consultas ilegales en Zaragoza

Giro de 180 grados en la absolución de Carlos F. B., un policía nacional destinado en Zaragoza a quien se acusaba de husmear en las bases de datos de un conocido para informar a su esposa de su vida "social" y "económica", pues esta mujer sospechaba que le estaba siendo infiel. Y es que el máximo órgano judicial de la comunidad ha revocado la sentencia y ha obligado a repetir el juicio con un nuevo tribunal que aquel que exoneró al funcionario y a su hermana de un delito de revelación de secretos. Así lo acaba de resolver la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tras concluir que la argumentación de la Audiencia Provincial de Zaragoza fue "errónea", "ilógica" y "contradictoria".

De esta forma se ha estimado en los últimos días el recurso de apelación que interpuso Antonio Torrús, el abogado que ejerce la acusación particular en representación del perjudicado. "Estimamos que la motivación de la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia es errónea, ilógica, contradictoria y contraria a las máximas de experiencia", zanja el TSJA en la sentencia de apelación a la que ha tenido acceso este diario.

"Es injustificable"

En el juicio celebrado el pasado mes de junio también se sentó en el banquillo de los acusados su hermana, la policía Ana I. B., aunque en Asuntos Internos solo encontraron una consulta "puntual". Por eso el recurso de apelación solo se dirigía contra Carlos F. B. "Acceder a atestados en los que aparece información sensible es injustificable, no hay justificación alguna. Está totalmente alejado de sus funciones concretas y no apreciamos que haya legitimidad en las consultas realizadas", aseguraron los funcionarios de Asuntos Internos sobre las maniobras de Carlos F. B.

La acusación particular a cargo del abogado Antonio Torrús solicitó una pena de cinco años de cárcel para Carlos F. B. y de dos años y seis meses de prisión para Ana I. B, así como el pago de multas por valor de 10.800 y 6.480 euros, respectivamente. En el caso del ministerio fiscal solo se formuló acusación contra Carlos F. B. al solicitar dos años y seis meses de prisión. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza.