La jueza podrá interrogar a los menores que denunciaron agresiones sexuales en Corazonistas

"Tiene capacidad para relatar hechos autobiográficos y su declaración puede ser apta para ser valorada, siempre y cuando se garanticen las condiciones para la protección de su intimidad, se evite su exposición pública y se disminuya al máximo el efecto revictimizador". De esta misma forma concluyen los cinco informes que acaban de redactar los forenses sobre los cinco alumnos de Educación Infantil que denunciaron agresiones sexuales en el colegio zaragozano de Corazonistas. Y, en términos judiciales, el visto bueno de los forenses abre la puerta a que los cinco menores presten declaración en sede judicial a largo de las próximas semanas.

Así se ha transmitido a los abogados de las cinco familias, quienes ahora deben solicitar la práctica de esta diligencia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, algunos de los letrados ya han solicitado esta misma comparecencia como "prueba preconstituida", es decir, que la declaración de los menores tenga un valor probatorio si el profesor investigado acabara en el banquillo de los acusados. Porque, debido a la corta edad de los menores, no se les citará a declarar en una hipotética vista oral para evitar una victimización secundaria.

Un informe forense

A esta conclusión han llegado los forenses tras entrevistarse en las últimas semanas con los propios menores y con sus progenitores, unos encuentros que mantuvieron en la clínica médico forense del Edificio Fueros de Aragón, en la Ciudad de la Justicia, en Zaragoza. En estos mismos informes se hacen constar una valoración social de los padres, una valoración psicológica de los menores y unas consideraciones psicosociales en cuyos detalles no va a abundar este diario para salvaguardar su identidad y privacidad.

En las exploraciones han participado psicólogos y trabajadores sociales forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), quienes finalizaron su cometido hace unos pocos días con el envío de sus conclusiones a la jueza instructora. De esta forma se refrenda el "vital interés" que la Policía reseñó en su atestado para explorar a los menores en sede judicial. Y es que la UFAM argumentó que el fin no era otro que "salvaguardar la integridad y bienestar" de los niños, cuyo recuerdo es "lábil" y ellos mismos "fácilmente sugestionables", según informaron los investigadores.

En estos momentos, sus familias están representadas por los abogados Cristian Monclús, Enrique Trebolle, José Luis Melguizo y Juan José Herranz. El centro consta como responsable civil subsidiario, cuya defensa corre a cargo de Javier Osés. Y el profesor investigado ha encomendado su defensa a Marco Antonio Navarro.