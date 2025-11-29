Hallado muerto en una poza del Pirineo aragonés un hombre que llevaba días desaparecido

La Guardia Civil de Huesca ha localizado este sábado el cuerpo sin vida de Javier Aurelio F.T. El hombre, de 50 años de edad, llevaba desaparecido desde el pasado 24 de noviembre, y ha sido hallado este 29 de noviembre a las 13.00 horas dentro de un vehículo que se encontraba sumergido en una poza del barranco Boca del Infierno (Hecho), en el Pirineo aragonés.

Según ha informado la Guardia Civil de Huesca, el cuerpo sin vida ha sido extraído del coche entre personal de la unidad área, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), del GREIM y de Seguridad Ciudadana. Posteriormente se ha trasladado al instituto de Medicina Legal de la ciudad.

La denuncia de esta desaparición fue interpuesta el 25 de noviembre ante la Policía Nacional. La Guardia Civil de Huesca ha participado en el dispositivo de búsqueda que este sábado ha localizado el cuerpo sin vida.

Según consta en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, la desaparición se produjo en Zaragoza el 24 de este mes. El hombre, de 1.80 metros de estatura, pesaba 77 kilogramos. La última vez que se le había visto vestía camisa blanca con rayas azules, un jersey de color gris, un pantalón de vestir azul, mocasines negros y una chqueta tipo pluma color girs oscuro. En el portal web ya aparece como "localizado".