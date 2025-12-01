Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida en Huesca la directora de una clínica estética por intrusismo profesional y estafa

Según las investigaciones, la directora carecía de titulación médica y había falsificado recetas de medicamentos contra la obesidad

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a la responsable de una clínica de medicina estética como presunta autora de delitos de intrusismo profesional, estafa y falsificación documental, tras una investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por profesionales del propio centro.

Según las investigaciones, la directora carecía de titulación médica y había falsificado recetas de medicamentos contra la obesidad, además de autorizar y firmar tratamientos utilizando la firma de facultativas colegiadas sin su conocimiento, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Los agentes constataron también que realizaba de manera continuada actos propios de enfermería o medicina sin habilitación oficial, como curas o retirada de puntos tras intervenciones estéticas.

La Policía Nacional le imputa además un delito de estafa por engañar a una paciente para someterla a una intervención quirúrgica distinta a la contratada, sin consentimiento informado. La afectada se percató del engaño en el quirófano, tras contrastar la información con el endoscopista, quien le explicó adecuadamente el tratamiento previsto, lo que llevó a la anulación inmediata de la operación.

Los hechos motivaron la detención de la directora el pasado 18 de noviembre como presunta responsable de intrusismo profesional, estafa y falsificación documental.

