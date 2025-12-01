El jurado declara culpable al acusado de los dos asesinatos en la calle Boggiero: "Ay, Dios mío"

A José Miguel Oliván Castán, alias Josemi, apenas se le ha escapado un "ay, Díos mío" cuando ha conocido este lunes que pasará varias décadas en la cárcel una vez que el jurado le ha declarado culpable de los asesinatos del Francés y de Mariana en un edificio okupado de la calle Boggiero (152). De esta forma se ha resignado Josemi ante los miembros del jurado, quienes han estado a punto de exonerarle de la muerte del varón marroquí, pues solo un disidente más -han sido dos- habría llevado a emitir un veredicto de no culpabilidad. No han tenido ninguna duda, eso sí, de la muerte de Mariana al probarse por unanimidad que el acusado le empujó al vacío desde una segunda planta sobre las 15.00 horas del 3 de mayo de 2024, unas pocas semanas más tarde de que le rompiera el cuello al Francés a lo largo de la mañana del 13 de marzo.

Son dos crímenes por los que ahora afronta hasta 45 años de cárcel, pues la Fiscalía ha mantenido su petición de condena de 20 años de prisión por cada uno de los dos asesinatos mientras que la acusación particular a cargo del abogado Ernesto Estévez ha hecho lo mismo con el crimen del Francés -solo representa a su viuda- al interesar 25 años de prisión. En el caso del defensor de Josemi, el abogado Luis Ángel Marcén, del despacho de Carmen Sánchez Herrero, ha impugnado el objeto del veredicto y ha solicitado que se le imponga la pena mínima por los dos delitos de asesinato con la agravante de alevosía.

La sentencia

Alrededor de ocho horas ha necesitado el jurado para responder al medio centenar de preguntas que se les ha planteado en el objeto del veredicto. Y a sus respuestas se deberá ajustar ahora el presidente del tribunal, el magistrado José Ignacio Martínez, para determinar qué pena le impone a Josemi, de 52 años de edad, quien permanece en prisión desde que el Grupo de Homicidios le pusiera a disposición de la Justicia el 6 de mayo de 2024 como responsable de las muertes del Francés y de Mariana.

Levantamiento del cadáver de Mariana en la calle Boggiero de Zaragoza, la madrugada del 4 de mayo de 2024. / A. T. B.

La muerte de esta mujer búlgara precipitó su detención la madrugada del 4 de mayo, cuando arrastró su cadáver hasta la calle unas diez horas después de que le asesinara en el interior de ese mismo inmueble. Desde la segunda planta le empujó al vacío tras propinarle un fuerte golpe en la cara, lo que provocó su muerte por un estallido craneal. Y por la noche fingió que la había violado un grupo de marroquís, lo que llevó a su detención tras presentar también manchas de sangre en la camiseta.

"Demasiadas contradicciones"

Entre sus "demasiadas contradicciones" llamó la atención la espontánea confesión que le hizo a la Policía en la misma calle Boggiero, que tenía "muy mala suerte" porque hace unos días ya se le había muerto un moro (el Francés) al que le compraba hachís. Así que pronto se ataron cabos en el Grupo de Homicidios. Y por la forma en la que Josemi arrastró ambos cadáveres con "los mismos nudos" en la ropa de los fallecidos, por su "uso exclusivo" de ese inmueble, por la "sustancia terrosa" que las dos víctimas llevaban impregnadas en su cuerpo... no tuvieron dudas los investigadores de que también había matado al Francés.

José Miguel Oliván Castán, alias 'Josemi', tras conocer el veredicto de culpabilidad en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Era un crimen que se investigaba desde el 13 de marzo, cuando otros dos indigentes descubrieron el cadáver en el mismo inmueble de la calle Boggiero. Fueron ellos quienes sacaron el cuerpo sin vida del Francés a la calle una vez que Josemi les informó de que yacía malherido desde la noche del día 11. En un principio se aprecieron signos de violencia, en la sala de autopsias se certificó que se trataba de una muerte violenta por una luxación cervical, "retorcer el pescuezo" como explicaron "coloquialmente" los médicos forenses.

En cualquier caso fueron dos crímenes de los que se declaró inocente Josemi en el juicio celebrado a lo largo de la semana pasada en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Así lo defendió en el turno de la última palabra, cuando empleó unos diez minutos en dirigirse al jurado a pesar de que poco antes se había acogido a su derecho a no declarar. "Mi mujer me engañó con otro y no le di más que una bofetada", espetó cuando el presidente le instó a comentar lo que creyera "conveniente". Pero solo logró convencer a dos miembros del jurado de que era inocente de la muerte del Francés. Le ha faltado un solo voto en ese caso... porque de la muerte de Mariana no ha habido ninguna duda.