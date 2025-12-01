La Audiencia Nacional ordena la extradición a México de un misionero zaragozano acusado de abusar de menores en Jalisco

La Audiencia Nacional ha aprobado la extradición a México del cura Ramón L. E., nacido en Zaragoza, y que está acusado de agredir sexualmente a tres niñas en un albergue del Estado mexicano de Jalisco, donde actuaba como misionero y acudía a confesar a las menores. La Audiencia Nacional aprobó la extradición en un auto dictado el pasado mes de octubre, que ha adelantado este lunes El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE.

Este sacerdote católico, de 58 años y misionero desde el año 2001, fue reclamado por las autoridades mexicanas después de que tres menores, dos de ellas hermanas, denunciaran que este párroco les hacía tocamientos cuando acudía al albergue en el que residían a confesarlas en el año 2022. Cuando sufrieron los presuntos abusos estas niñas tenían 13, 12 y 10 años. Las tres residían en un albergue cristiano del estado mexicano de Jalisco que se dedica a cuidado de niñas en situación vulnerable.

Los hechos denunciados se remontan a la primavera del 2022. Todas ellas relatan cómo el cura las conducía a la sala donde estaba la televisión, donde las agredía sexualmente cuando se encerraba con ellas para confesarlas. En uno de los casos las agresiones empezaron cuando la niña tenía 9 años, según declaró la víctima. Una de las niñas contó durante su declaración que no había alertado de lo ocurrido a una de las religiosas porque pensó que no la iban a creer y que solo comunicó lo que había pasado una vez que lo hicieron otras niñas; además, cuando lo hizo, una de las madres le acusó de ser una mentirosa.

Estas menores denunciaron las agresiones tras saber que el cura había regresado a España. Este sacerdote, sobre el que pesaba una orden de arresto de un juez mexicano desde julio de 2023, fue detenido el pasado 28 de marzo en Zaragoza, ante un aviso de Interpol, y tras una primera vista fue puesto en libertad provisional, con medidas cautelares.

Durante la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, el párroco dijo que no aceptaba la extradición y su defensa sostuvo que el cura se encontraba en España en las fechas de las agresiones sexuales denunciadas, por lo que no había podido cometerlas.

La Fiscalía apoyó en cambio extraditarle a México, como también ha hecho la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que apunta que el tribunal de extradición no puede entrar a valorar cuestiones de fondo como las pruebas o la veracidad de los cargos formulados contra el cura. A este párroco le acusan en México de delitos de abuso sexual infantil y de corrupción de menores agravados, que en la legislación española se castigan como delitos de agresión sexual a menor de 16 años, con penas de hasta 12 años de prisión según el Código Penal español.

La Audiencia Nacional aprobó la extradición y descartó acogerse a la posibilidad de que este sacerdote católico fuera juzgado en España o en México por videoconferencia, para facilitar el enjuiciamiento de los graves hechos presuntamente cometidos en México, donde están la totalidad de las pruebas y las víctimas, de corta edad y "especial vulnerabilidad".