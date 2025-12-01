Un vecino de Fabara acepta cinco años de cárcel por desvalijar diez casetas de campo

Depuradoras de piscina, placas solares, neveras, desbrozadoras, taladros, ordenadores... e incluso una caravana y un Nissan Patrol. Solo es una pequeña muestra del cuantioso botín que un vecino de Fabara, Rubén S. A., fue acumulando entre los meses de enero de 2022 y julio de 2023, hasta 19 meses en los que desvalijó una decena de casetas de campo en municipios del Bajo Aragón como Caspe, Fabara o Maella. Por estos diez robos logró elevar su botín hasta los 50.000 euros aunque la Guardia Civil pudo recuperar la mayoría de los efectos cuando se le detuvo a mediados de julio de 2023. Ese día ya confesó los hechos y en la Audiencia Provincial de Zaragoza ha vuelto a declararse culpable este lunes al aceptar penas que suman cinco años de cárcel.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogado defensor, Juan Carlos Macarrón, a razón de tres años de prisión por los robos y otros dos años de prisión por un delito de tráfico de drogas. Y es que en una finca en la que residía en Fabara se hallaron una veintena de plantas de cannabis y otras sustancias estupefacientes como cocaína o speed. Inicialmente afrontaba hasta 13 años de cárcel, pero al final se ha rebajado la condena al aplicarse la atenuante de reparación del daño en la sentencia de conformidad que ha dictado in voce el tribunal adscrito a la Sección Sexta.

Los robos

El primero de los diez robos tuvo lugar el 27 de enero de 2022, cuando Rubén S. A. accedió a una finca de Fabara de la que se llevó una depuradora de piscina y dos focos con placas solares, valorado todo ello en 1.480 euros según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. Y no fue hasta diez meses después, el 5 de noviembre, cuando volvió a las andadas al asaltar otra finca de Fabara de la que se llevó unas pinzas de arrancar camiones y tractores valoradas en 1.800 euros.

La Guardia Civil también halló varias plantas de cannabis en una finca de Fabara en la que residía el acusado. / GUARDIA CIVIL

En Maella cometió el robo más cuantioso, pues asaltó una finca de la que se llevó un quad y una bicicleta además de once placas solares -entre otros efectos- de una caravana allí estacionada. En total fueron 27.000 euros que fue acumulando entre el 21 de abril y el 10 de junio. Y a partir de esa fecha aumentó de forma considerable su actividad porque cometió seis robos más en apenas un mes. En otra finca de Maella, por ejemplo, se llevó una caravana además de una desbrozadora y una motosierra.

A todos estos efectos se sumaron radiales, tijeras de podar, hachas, máquinas de coser, carretillas, equipos de música, dos tiendas de campaña, una bomba de agua y una barbacoa. Incluso consta la sustracción de un Nissan Patrol. Fueron unos efectos que la Guardia Civil pudo recuperar en una finca de Fabara en la que residía Rubén S. A. Allí encontraron 23 plantas de cannabis, cuatro básculas de precisión y pequeñas cantidades de speed y cocaína, "con el fin de obtener un beneficio mediante la venta a terceros de dichas drogas" según sostiene la Fiscalía.