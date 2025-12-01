Un vecino de Zaragoza, sancionado por tener en su casa una pitón real y una boa constrictor de forma ilegal

La Guardia Civil ha decomisado un ejemplar de boa constrictor y otro de pitón real que un vecino de Zaragoza tenía en su domicilio de forma ilegal, sin tener el permiso correspondiente que exige la ley. Lo descubrieron los agentes del Seprona, tras ser alertados de su existencia y ahora su dueño se expone a una sanción económica por la tenencia de forma ilícita de estas especies que son consideradas invasoras.

La investigación corrió a cargo de los especialistas del Seprona que, ante la posible existencia de estos reptiles en un domicilio, permitió determinar la identidad de su propietario. No fue hasta la mañana del pasado 19 de noviembre cuando decidieron personarse en dicho inmueble "para verificar el estado de los ejemplares", han informado este lunes fuentes oficiales de la Guardia Civil.

"Tras comprobar que esta persona carecía de los documentos CITES necesarios para su tenencia legal, los agentes procedieron al decomiso de los reptiles", han apostillado. Concretamente, optaron tras el decomiso de los reptiles por trasladar la boa constrictor a las instalaciones del Acuario Fluvial de Zaragoza, en el recinto de la Expo en Ranillas, mientras que la pitón real fue llevada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, ubicado en la localidad zaragozana de Pastriz.

Uno de los ejemplares decomisados por la Guardia Civil tras la investigación realizada. / Guardia Civil de Zaragoza

"Tanto la Pitón Real, como la Boa Constrictor, se hallan incluidas en el apéndice II del Reglamento 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (CITES). Dicho apéndice recoge a las especies, de las que se permite el comercio internacional bajo estrictas regulaciones para garantizar la supervivencia de la especie", ha recordado la Guardia Civil en su comunicado.

Además, han remarcado que "la pitón real ha sido recientemente declarada especie invasora, por lo que su tenencia por particulares se encuentra prohibida, y las personas que la posean deben comunicar su tenencia al Gobierno de Aragón". "Su tenencia exige la posesión de los Certificados CITES que permitan comprobar que estos ejemplares han sido criados en cautividad o importados de forma legal en sus países de origen", han apostillado.

Así, con la investigación realizada por el Seprona, con la que se constató la tenencia ilegal de ambos reptiles en el domicilio, "el propietario de los reptiles fue sancionado por infracción a la Ley Orgánica 12/1995 de 12 de diciembre, de represión de Contrabando".

Los reptiles se encontraban en buen estado y fueron trasladados al Acuario fluvial y al Centro de Recuperación de La Alfranca. / Guardia Civil de Zaragoza

Además, desde el Seprona se recuerda "a los titulares de ejemplares de especies exóticas invasoras, que pueden entregarlos en los centros de recepción (en Zaragoza el Centro Municipal de Protección Animal, Acuario fluvial de Zaragoza o el Centro de Recuperación de La Alfranca), pero en ningún caso liberarla en la naturaleza, puesto que esto supondría un perjuicio para el equilibrio natural y un acto penado por la ley".