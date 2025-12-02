¿Hay alguna forma legal de tener una boa en casa?

Agentes del Seprona de la Guardia Civil detuvieron el pasado lunes en Zaragoza a un hombre que tenía en su casa un ejemplar de boa constrictor y otro de pitón real de forma ilegal. Su dueño se enfrenta a una multa de entre 500 y 200.000 euros por "carecer de los documentos CITES necesarios". ¿Cuáles son esos permisos? ¿Hay alguna forma legal de tener estos animales en casa?

Lo primero que hay que decir es que la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en 29 de septiembre de 2023, prohíbe taxativamente la tenencia de estas especies. Es más, impide tener en el hogar animales que durante años han sido considerados mascotas como conejos, hámsteres, cobayas o tortugas y hasta cerdos vietnamitas.

Tampoco cotorras, agapornis, periquitos y otras especies no autóctonas de España. Ni que decir tiene que la norma prohíbe todo tipo de serpientes.

Para encontrar el camino que permita tener ejemplares como los de los sucesos de Zaragoza hay que acudir al convenio CITES, que permite el comercio de animales exóticos dentro de la Unión Europea.

Este reglamento, común entre estos países europeos, implica una burocracia amplia y detallada de varios permisos. En primer lugar, la documentación que acredite su origen legal, que obligará a presentar la factura de compra o el certificado CITES de exportación del país de origen; el permiso de importación CITES en el país de entrada -en este caso España- o, en el caso de una reexportación, una copia del permiso de importación original.

En el caso de viajar, también necesitará un documento especial para presentar ante las autoridades del país.

Hay que tener en cuenta que también es obligatorio cumplir con requisitos sanitarios y de transporte para el bienestar el animal y, dependiendo de la especie concreta puede requerir permisos añadidos.