Una mujer sin hogar niega que le tirara un diente a su pareja en Zaragoza

En apenas 20 minutos se ha ventilado este lunes un juicio por un delito de lesiones en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Y es que solo ha declarado un forense y una mujer sin hogar (María M. A.) a quien la Fiscalía acusa de tirarle un diente a su pareja tras golpearle con un teléfono móvil en la boca. Del denunciante, de hecho, no se ha podido conocer su versión de los hechos tras ausentarse de la vista señalada a las 10.00 horas, por lo que el tribunal adscrito a la Sección Primera solo cuenta con la declaración de la acusada, quien ha negado esta presunta agresión que se remonta al 16 de noviembre de 2024 en las inmediaciones de la Estación Delicias.

"Lo hizo para sacarme el dinero", ha defendido María M. A. sobre el motivo de la denuncia que interpuso su pareja sentimental, a quien conoció en el comedor social de El Carmen. "Me trataba mal y me pegaba", ha continuado esta mujer ante el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Ballestín. Junto a ella también ha comparecido un médico forense, quien ha explicado que la acusada sufre un trastorno adaptativo mixto, "una mezcla de ansiedad y depresión" que provoca una "alteración parcial" de su voluntad.

Ausencia del denunciante

Por estos hechos, la Fiscalía solicita la imposición de una pena de tres años y dos meses de cárcel además del pago de una indemnización de unos 3.000 euros. Es una acusación que sostiene la fiscal a pesar de que el testigo principal no ha acudido a su cita con la Justicia "porque se trata de una persona sin hogar", de ahí que no se le haya podido localizar. "No existe prueba de cargo, que es la declaración del perjudicado y no ha venido aquí (...) Pudo ser debido a una pelea que tuvo anteriormente", ha contrapuesto el abogado defensor de María M. A. al solicitar su absolución.

Se trata de la segunda vez que se ha convocado a las partes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el 7 de julio de este mismo año ya fueron citados por primera vez al juicio. Pero la vista se suspendió por la incomparecencia del perjudicado, a quien ni el juez le pudo tomar declaración en fase de instrucción una vez que denunció los hechos.