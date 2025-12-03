Cuatro menores heridos tras el accidente de un autobús escolar en Teruel
El suceso ha tenido lugar a primera hora de este miércoles en el término de Monreal del Campo
Cuatro menores que viajaban en un autobús escolar han resultado heridos este miércoles en un accidente tráfico en la en N-234, en el Km. 175,500, en el término municipal de Monreal del Campo (Teruel). El suceso ha tenido lugar a las 7.30 horas, según ha informado la Guardia Civil de Teruel.
El microbús ha alcanzado a un turismo que le precedía en la circulación, resultando heridos 4 de los 9 menores que viajaban en este transporte escolar. Los heridos de carácter leve han sido atendidos en el centro de salud de Monreal del Campo por proximidad y, después, todos han sido trasladados seguidamente a sus respectivos colegios.
Se investigan las causas por parte de los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil y del Equipo de Investigación de Siniestros Viales.
