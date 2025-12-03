La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón

La Guardia Civil está investigando el hallazgo de un cadáver calcinado que fue hallado ayer por la mañana en Plasencia de Jalón, un municipio zaragozano de la comarca de Valdejalón. A las 10.13 horas de ayer se recibió una llamada en la que se informaba de la presencia del cuerpo sin que por el momento se le haya identificado según han aclarado desde el Instituto Armado a la espera de los resultados que arroje la autopsia.