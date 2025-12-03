La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón
El cuerpo se encontró ayer por la mañana
Zaragoza
La Guardia Civil está investigando el hallazgo de un cadáver calcinado que fue hallado ayer por la mañana en Plasencia de Jalón, un municipio zaragozano de la comarca de Valdejalón. A las 10.13 horas de ayer se recibió una llamada en la que se informaba de la presencia del cuerpo sin que por el momento se le haya identificado según han aclarado desde el Instituto Armado a la espera de los resultados que arroje la autopsia.
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
- Aragón pierde dos de sus mercados extranjeros más importantes por la peste porcina africana
- El récord histórico del Real Zaragoza que lleva casi 30 años vigente y que amenaza el Chelsea
- La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial