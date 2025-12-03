La Policía detiene al ladrón que robó 5.000 euros en colonias en una perfumería de Zaragoza

No podía ir muy lejos porque le delataron las manchas de sangre que dejó en el escenario del robo. Así que la Policía ya ha detenido al encapuchado que hace una semana robó en una perfumería del centro de Zaragoza, donde fracturó la cristalera en dos pequeños agujeros a través de los cuales se hizo con 47 colonias valoradas en 5.100 euros. Y fue este mismo lunes cuando se detuvo al ladrón -de 27 años y nacionalidad española-, quien confesó los hechos en comisaría además de informar a los agentes que un amigo suyo le había guardado el botín. Pero unas horas después solo se hizo entrega de 26 frascos de colonia, por lo que todavía no se ha recuperado el resto del género sustraído.

Sobre este individuo que entregó las colonias aclaró el detenido que no tenía "nada que ver" con el robo, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón. De forma voluntaria se presentó esa misma tarde en dependencias policiales para entregar dos bolsas y una caja de cartón con 26 frascos y cofres de perfume, "confirmando que el detenido le había pedido que se los guardara sin saber que se trataba de artículos robados".

En libertad

Para entonces ya se contaba con el listado de los productos sustraídos que había facilitado la propietaria de este comercio de paseo Sagasta (3). Entonces comprobaron los agentes que todavía faltaban algunos productos a pesar de que el detenido se había comprometido a devolver todos los perfumes. Por estos hechos se le imputa un delito de robo con fuerza y, asistido de la abogada Olga Oseira, quedó en libertad tras pasar este lunes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, en funciones de guardia.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 05.00 horas del 27 de noviembre. En el transcurso del robo sufrió cortes con los cristales, por lo que dejó manchas de sangre en la cristalera, donde tomaron muestras los agentes de Policía Científica porque los restos de sangre iban a revelar la identidad del autor de este robo. Y a esta prueba irrefutable, la del ADN, se suman también las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia con las que está dotado el local.