Se tira al Ebro para huir de la Policía tras robarle un bolso a una anciana en Zaragoza

Un joven de 18 años ha sido detenido por la Policía Local de Zaragoza después de cometer un robo con violencia el pasado domingo a primera hora de la mañana. Para huir de los agentes que le perseguían tras arrancarle el bolso de las manos a una anciana, el detenido se tiró al río Ebro desde el Paseo Echegaray.

Una grupo de agentes que estaba patrullando por el centro de Zaragoza observó como una mujer gritaba en plena calle porque le acababan de robar. A lo lejos, la patrulla observó cómo un joven corría a máxima velocidad con un bolso en las manos. La Policía Local emprendió una persecución por diferentes calles del Casco Histórico hasta dejarlo sin salida en Paseo Echegaray.

A pesar de las indicaciones de los agentes, el joven decidió arrojarse al río Ebro entre el puente de Piedra y el puente de Santiago. La Policía Local tuvo que coordinarse con los bomberos para poder localizar al joven que intentó escapar por la orilla y proceder a su detención.

No es la primera vez

No es la primera vez que un ladrón se lanza al río para escapar de la Policía. A finales de octubre, un agente de la Policía Nacional tuvo que tirarse al Canal Imperial de Aragón para salvar a un ladrón que no sabía nadar y se había lanzado al cauce para intentar, sin éxito, huir de los agentes.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio zaragozano de Valdefierro cuando un hombre se encontró en su casa a dos individuos robando en su jardín. Tras una espectacular persecución, uno de ellos se lanzó al Canal para escapar y se negó a salir del agua a pesar de admitir públicamente no saber nadar.