Condenado por agredir sexualmente a su mujer en pleno divorcio en Zaragoza

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a dos años de cárcel a R. R. L. (España, 1981) por agredir sexualmente a su mujer, de quien se estaba divorciando cuando tuvieron lugar los hechos la madrugada del 13 de octubre de 2023. Tanto es así que, a su llegada a casa en plenas Fiestas del Pilar, se metió ebrio en la cama -allí también dormían sus hijos- y manoseó a la víctima hasta que buscó refugio en la cocina, aunque allí le arrinconó contra la encimera, insistió en mantener relaciones sexuales y le tiró el móvil por la ventana. Y es un relato que da por bueno el tribunal adscrito a la Sección Primera al tildar su declaración de "contundente" según sus manifestaciones en el juicio celebrado el pasado 18 de noviembre.

"En el presente caso, este tribunal pudo observar cómo la señora revivía el suceso con pena tanto que con su testimonio no quería perjudicar la relación del acusado con los hijos comunes (...) En lo relativo a la introducción por el acusado de un dedo en la vagina pareció no recordar con exactitud lo ocurrido, pero fue clara en lo que a los tocamientos se refiere. Y revivir este hecho, agravado por la circunstancia de que en la misma cama donde el acusado pretendía mantener con ella una relación sexual se encontraban durmiendo los hijos comunes, le causó un sufrimiento importante que se exteriorizó de forma visible pudiendo observar su reacción los miembros del tribunal", argumentan los magistrados en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

"Quería hacerlo a toda costa"

Se trata de la misma condena que solicitaba la acusación particular a cargo del abogado Javier Bellot, aunque es considerablemente inferior a los siete años de prisión que planteó el ministerio fiscal. "Se tumbó encima, quería hacerlo sí o sí a toda costa, empezó a toquitear y le dije que no quería. Fuimos a la cocina para que no se levantaran los niños y en la cocina volvió a intentarlo", declaró la víctima, quien también verbalizó algunas de las expresiones con las que R. R. L. se dirigió a su mujer. "Nadie te va a follar como lo hago yo", le dijo.

Fue una agresión sexual que cometió "en estado de embriaguez", por lo que el tribunal sentenciador le ha aplicado la atenuante de embriaguez tal y como solicitaba también el abogado de la misma denunciante. "La testigo así lo manifestó señalando que 'si no, no hubiera actuado así'. Y los agentes declararon que el acusado olía a alcohol y que era evidente que estaba embriagado", argumenta la Sala. "Actuó bajo la influencia de la ingesta de alcohol quedando afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas de forma leve", continúa.

Por el delito de agresión sexual la sentencia recoge una orden de alejamiento de 100 metros durante tres años además de la medida de libertad vigilada por el mismo periodo de tiempo. También se le condena por un delito leve de daños al pago de una multa de 300 euros a razón de cinco euros al día durante dos meses. Y deberá indemnizar a la víctima con 2.210 euros. Eso sí, el fallo todavía no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).