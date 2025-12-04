Desaparece una menor de 14 años en Zaragoza: cinco días en paradero desconocido
Ehimy Alejandra fue vista por última vez el pasado 29 de noviembre
El Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior ha activado en las últimas horas la alerta por la desaparición de una menor de 14 años el pasado 29 de noviembre en Zaragoza. Se trata de Ehimy Alejandra O. A. que lleva desaparecida desde el pasado fin de semana.
Ehimy Alejandra O. A. tiene 14 años, mide 1,55 centímetros, se desconoce su constitución física, tiene los ojos negros y el pelo marrón. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.
No es la única alerta activa en Zaragoza. La Policía Nacional mantiene activo desde hace semanas un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Ares Miguel Tiziano, un joven de 20 años desaparecido en Zaragoza el pasado 20 de noviembre. Ares Miguel padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El escritor Alfonso Goizueta visita Zaragoza: 'A los once años le pedí a mi madre que buscara un profesor de griego para leer la 'Ilíada'
- Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: 'No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana