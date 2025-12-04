Desaparece una menor de 14 años en Zaragoza: cinco días en paradero desconocido

El Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior ha activado en las últimas horas la alerta por la desaparición de una menor de 14 años el pasado 29 de noviembre en Zaragoza. Se trata de Ehimy Alejandra O. A. que lleva desaparecida desde el pasado fin de semana.

Ehimy Alejandra O. A. tiene 14 años, mide 1,55 centímetros, se desconoce su constitución física, tiene los ojos negros y el pelo marrón. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.

No es la única alerta activa en Zaragoza. La Policía Nacional mantiene activo desde hace semanas un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Ares Miguel Tiziano, un joven de 20 años desaparecido en Zaragoza el pasado 20 de noviembre. Ares Miguel padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).