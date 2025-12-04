Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel

Trágico suceso el que se ha vivido a primera hora de la mañana en las carreteras aragonesas. Sobre las 6.40 horas de este miércoles, un motorista ha perdido la vida en la A-2, a la altura del término municipal de Zaragoza, tras colisionar contra un vehículo, a la altura de Santa Isabel.

Según informan desde la Guardia Civil, y a la espera de que la investigación esclarezca los hechos, la colisión se ha producido entre la moto y un vehículo, cobrándose la vida del motorista como consecuencia de las heridas causadas. El siniestro ha causado retenciones desde primera hora de la mañana a la altura del barrio zaragozano. A estas horas continúa un carril cerrado.

El último suceso mortal registrado en las carreteras aragonesas también se produjo en la A-2. Fue el pasado 17 de noviembre, en la Ronda Norte de la capital aragonesa. En el suceso perdió la vida un joven de 32 que conducía una furgoneta que colisionó contra un camión.

Los accidentes en la carretera se siguen cobrando en España más de 1.700 vidas cada año. Las salidas de la vía son el tipo de siniestro más habitual en las carreteras españolas y tienen una incidencia todavía mayor en las calzadas aragonesas, donde hay más salidas de la vía que en España y los accidentes que provocan son más graves, al conducir a más muertes, según el último informe de Metalesa.

En concreto, representan un 46% de los accidentes frente a un 33% de media, según este estudio, que añade entre sus conclusiones que en el 5% de los accidentes por salida de vía en Aragón hay muertes, frente al 3% de la media nacional.