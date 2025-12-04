La Policía Nacional continúa en la búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en Zaragoza
El desaparecido desde el 20 de noviembre padece Trastorno de Espectro Autista (TEA)
La Policía Nacional mantiene activo desde hace semanas un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a Ares Miguel Tiziano, un joven de 20 años desaparecido en Zaragoza el pasado 20 de noviembre. Ares Miguel padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Se trata de un hombre de 20 años, de una estatura aproximada a los 1,70 metros y 60 kilos de peso. Tiene el pelo negro y relativamente corto, además de los ojos castaños y algo de vello facial. La vestimenta que usó el día de su desaparición es tal y como se muestra en la foto adjunta: una sudadera negra con capucha y unos vaqueros azules.
La Policía Nacional continúa trabajando con todos sus recursos disponibles, sobre todo en las riberas de los ríos Gállego y Ebro (zona de Santa Isabel). Participan la Unidad Aérea de Policía (helicóptero Cóndor y drones), los Guías Caninos, las Unidades de Intervención Policial (UIP) y el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón
Asimismo, colaboran Bomberos de Zaragoza y se ha comunicado la desaparición al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivas demarcaciones, para ampliar la búsqueda.
Se solicita la máxima colaboración ciudadana. Si alguien cree haberlo visto o dispone de cualquier información, contacte de inmediato con el 091.
