Así actuaba la banda desarticulada en Aragón: mazas, fugas en menos de tres minutos y vehículos lanzadera

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal especializada en robos en comercios de bicicletas de alta gama y motocicletas, a cuyos integrantes se les atribuyen 11 asaltos cometidos entre junio y agosto en puntos de Aragón y de la Comunidad Valenciana, con un botín valorado en más de 420.000 euros.

Según informan fuentes del Ministerio del Interior, la operación, denominada Ciclos-Volta, se ha saldado con la detención de los tres autores materiales, arrestados en las localidades oscenses de Benabarre y Binéfar y en Térmens (Lleida).

Entre los efectos intervenidos figuran la furgoneta utilizada en los robos, un vehículo de alta gama y varios teléfonos móviles.

Tras pasar a disposición judicial, uno de los detenidos ha ingresado en prisión, mientras que otro tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Austria por hechos similares.

Los robos se llevaron a cabo en comercios de Nules, Peñíscola y Almassora, en la provincia de Castellón; Alzira y Paiporta, en la de Valencia; y Utebo y Huesca, en Aragón, motivo por el que se inició una operación conjunta entre dichas fuerzas.

El grupo actuaba de madrugada, encapuchado, y fracturaba los escaparates con mazas para acceder rápidamente al interior. Seleccionaban las bicicletas de mayor valor, que cargaban a gran velocidad en una furgoneta para huir de la ciudad en menos de tres minutos y que se enviaban de inmediato por vía terrestre hasta Rumanía.

También utilizaban un vehículo de alta gama como lanzadera para alertar sobre posibles controles policiales.

La coordinación entre la Unidad de Delitos Económicos y Violentos de la Comisaría Provincial de Huesca, la Brigada Local de Policía Judicial de Alzira-Algemesí y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón permitió identificar a los autores y relacionar los distintos asaltos.

Los agentes confirmaron que la furgoneta empleada en los robos había sido comprada usando documentación falsa, suplantando la identidad del propietario legítimo, que denunció esta usurpación al advertir que su filiación se había utilizado sin consentimiento.

A mediados de noviembre se ejecutó el operativo que culminó con la detención de los autores y de la mujer de uno de ellos, todos de origen rumano.

La investigación ha permitido atribuir al grupo un total de 11 robos con fuerza en establecimientos de venta y reparación de bicicletas en ocho localidades, con lo que se da por esclarecidos una serie de hechos cometidos con un mismo modus operandi.