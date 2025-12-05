Dos robos a Asun en pleno centro de Zaragoza y un hombro roto: "Nunca he estado tan indignada"

Asun tiene 56 años y desde hace una década vive en la calle San Jorge, en pleno centro de Zaragoza. Dice que allí, en el Casco Antiguo de la ciudad, siempre ha convivido "tan bien" y "tan tranquila"... aunque algo ha cambiado en el barrio a lo largo de los últimos meses. "Estamos muy preocupados", cuenta Asun a este diario. ¿Qué pasa entonces? "Es uno detrás de otro", contesta sobre los robos violentos. Buena fe de ello puede dar esta misma mujer porque ha sido víctima de dos atracos en menos de cinco meses, el segundo de ellos el pasado viernes cuando le robaron el bolso cerca de su casa, entre las calles Estudios y San Vicente de Paúl. Y es que a mediados de julio ya le abordaron por la espalda en su portal de la calle San Jorge, donde le abandonaron inconsciente tras empujarle contra el suelo y fracturarle el hombro.

"Volvía solo con diez euros y se los llevaron. Me engancharon por el cuello, caí inconsciente, me rompieron el hombro y aún me dieron patadas en el suelo. Me costó dos meses y medio recuperarme, estuve con la baja porque no podía valerme por mí misma, y luego volví a trabajar", relata esta zaragozana sobre el primero de los robos que sufrió la madrugada del 18 de julio. Y por estos hechos formuló denuncia en la comisaría de Actur-Rey Fernando, adonde ha tenido que volver en los últimos días.

Otro robo

De ese primer episodio ya habían transcurrido cuatro meses cuando el pasado 28 de noviembre, "volviendo de una boda" con un amigo, le robaron el bolso "y se echaron a correr". También fueron varios jóvenes magrebís quienes le asaltaron en esta ocasión. Y se llevaron el bolso entero con "todo", con el móvil, con las tarjetas bancarias... Por eso constan "siete u ocho" operaciones de "poquito dinero" hasta que dio de baja la tarjeta. También lo ha denunciado.

Desde entonces le invade un sentimiento de rabia que quiere dar a conocer a modo de prevención. "Estoy hasta las narices. Hace años que vivo en La Magdalena, pero nunca he estado tan cabreada e indignada. El otro día le quitaron la cadena a una mujer mayor y lleva una cicatriz en el cuello... (suspira) Quiero que se sepa. Por la noche casi no te atreves a salir a la calle y nunca he sido una mujer miedosa porque solo faltaba que no pudiera salir a tomar unas copas con mis amigas. No se puede consentir esto. Es penoso", reflexiona Asun, una zaragozana que insiste en que está "hasta las narices".