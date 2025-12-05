Inhabilitado un oncólogo del hospital de Huesca por tres homicidios imprudentes
A esto se le suman otros 25 presuntos delitos por lesiones imprudentes dentro del mismo centro
El Servicio Aragonés de Salud ha inhabilitado a un oncólogo del hospital San Jorge de Huesca por su presunta participación en 25 delitos de lesiones imprudentes y otros 3 delitos de homicidio imprudente, una medida cautelar impuesta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital oscense. Así lo ha confirmado Ana Castillo, gerente del Salud, en lo que considera un "caso lamentable, excepcional y de máximo interés público".
Los hechos se remontan al 12 de marzo de 2025, cuando este servicio recibe un primer informe por parte de la Gerencia del hospital Huesca que recoge indicios de estos supuestos delitos y que, tras ser analizado "con máxima celeridad", dio inicio tan solo un día después a un proceso de investigación durante meses. Castillo también ha informado de la llegada de un segundo informe el 21 de mayo y otro a principios de julio, días antes de que el oncólogo del San Jorge fuese inhabilitado de todas sus labores y desvinculado del centro hospitalario, con la posterior apertura de un documento disciplinario.
Aclara también que estos indicios no llegaron de ningún paciente ni de ninguna persona tratada por el investigado, sino que se trata de denuncias internas. Son un total de 28 presuntos delitos "recientes" que han hecho que este médico no vuelva a trabajar en el ámbito sanitario desde el pasado 7 de julio, según apunta Castillo. Respecto a los afectados en este caso, el juzgado de Huesca les ha ofrecido personarse como perjudicados, algo que ya ha hecho el Salud, que ha puesto en marcha un equipo de apoyo a los damnificados.
"Quedamos a disposición de la Justicia", es lo que ha declarado la gerente con el fin de tender su mano de cara a este proceso de investigación del que no pueden aportar detalles ni clínicos, ni personales, y al que en principio "no se deberían sumar más casos".
