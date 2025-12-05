La estancia del asesino de Eugenia en el hospital Miguel Servet "va a ser larga"

Hace justo un mes que Abel M. E. (Cuba, 1963) asesinó a su pareja Eugenia Mercedes G. C. en el piso en el que ambos residían en la calle Privilegio de la Unión (23), en Zaragoza. Desde entonces, desde aquella fatídica mañana del 4 de noviembre, permanece ingresado en el hospital Miguel Servet tras intentar suicidarse ingiriendo amoniaco. Y su traslado hasta la cárcel de Zuera no va a ser inminente a pesar de que haya recibido el alta en la unidad de Digestivos. Desde allí ha sido derivado en los últimos días a la unidad de Psiquiatría y su estancia "va a ser larga" hasta que reciba el visto bueno de los doctores para evitar nuevos episodios de autólisis.

Así consta en la providencia que la instructora del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza ha trasladado esta misma semana a las partes, al ministerio fiscal, al abogado de la víctima (Marco Antonio Navarro) y a la defensora del detenido (Rocío Notivoli). En este mismo escrito solicita que se le comunique el alta hospitalaria "con antelación suficiente" para acordar su traslado por la Guardia Civil y tomarle "declaración". Y es que se intentó interrogarle en dos ocasiones, aunque en la primera resultó imposible y en la segunda solo se pudo comunicar con señas.

Parte médico

Pero desde entonces su situación clínica ha experimentado "una evolución favorable" hasta que recibió el alta el 19 de noviembre, pues su diagnóstico era de esofagitis, gastritis y duodenitis. En este tiempo había experimentado un mutismo "casi total" a excepción de pequeñas comunicaciones para solicitar asistencia psicológica y transmitir si tenía calor o frío. Y se le citó en seis semanas para someterle a una gastroscopia y estudiar su evolución.

En estos momentos todavía permanece ingresado en la unidad de Psiquiatría, por lo que la jueza instructora ha solicitado la emisión de informes "cada mes" para tener conocimiento de su situación médica. En cualquier caso su cuadro médico es fruto de la ingesta voluntaria de amoniaco tras asesinar a quien era su pareja sentimental. Tanto es así que los agentes le tuvieron que retirar una botella de amoniaco que llevaba en la mano, aunque antes de su llegada ya había ingerido este producto químico.