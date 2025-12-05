La Guardia Civil reconstruye las últimas horas de Beny hasta el hallazgo de su cadáver en Plasencia de Jalón

La Guardia Civil está trabajando sin descanso para esclarecer el cruento asesinato que esta semana ha sacudido la comarca de Valdejalón. Hace apenas 72 horas que se encontró el cadáver calcinado de Francisco Hernández, alias Beny, junto a un parque fotovoltaico en Plasencia de Jalón, en cuyas inmediaciones también se localizó calcinado su turismo, un Ford Mondeo con el que el domingo por la noche abandonó su vivienda en Urrea de Jalón. Por eso en el Instituto Armado centran sus esfuerzos en averiguar qué hizo este joven de 29 años durante sus últimas horas de vida. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se tiene conocimiento de que un amigo le acercó la misma noche del crimen a una gasolinera de la zona para comprar combustible. Pero le llevó de vuelta a Urrea.

Poco más ha trascendido del macabro hallazgo después de que la jueza instructora haya decretado el secreto de sumario para proteger la investigación que ha asumido el Equipo Territorial de Policía Judicial de Zaragoza. Son unas pesquisas en las que avanzan los investigadores desde que se descubriera el cadáver sobre las 10.25 horas del 2 de diciembre, cuando los trabajadores de estas plantas de renovables dieron la voz de alarma. Y de inmediato se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil adscritas al puesto de Épila.

La investigación

En un primer momento solo hallaron el cadáver de Beny aunque poco después se encontró su Ford Mondeo, que permaneció bajo custodia hasta que se personaron agentes del Servicio de Criminalística. Del interior del vehículo tomaron muestras los investigadores a lo largo de la jornada del martes y del miércoles. Para entonces la jueza de La Almunia de Doña Godina, partido judicial al que pertenece Plasencia de Jalón, ya había autorizado el levantamiento del cadáver.

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Los servicios funerarios le trasladaron hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde el miércoles se le practicó la autopsia y se pudo certificar que se trataba de Francisco Hernández. Es un resultado que se remitió a la jueza instructora y a la Guardia Civil, donde se afanan en averiguar qué hizo Beny en las horas más cercanas a su asesinato. Y en ello trabajan. Un amigo de la víctima, por ejemplo, les informó de que le acercó a una gasolinera aquella noche, pero que le llevó de vuelta hasta Urrea de Jalón.

Solo unas horas después se halló su cadáver a las afueras del municipio vecino de Plasencia de Jalón, en una zona bastante alejada del casco urbano conocida como 'La Lomaza' a la que se llega tras recorrer unos tres kilómetros. Cerca de una de estas instalaciones fotovoltaicas yacía el cuerpo de Beny, bajo un camino en el que se podían observar piedras ennegrecidas y troncos calcinados.