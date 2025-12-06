Dos encapuchados atracan con katanas una frutería de Zaragoza: "Hasta que no llegué a casa no exploté a llorar"

Dos jóvenes encapuchados atracaron este jueves una frutería de Las Delicias tras amenazar con katanas a una empleada de este comercio ubicado en la calle Madres de la Plaza de Mayo. Fue un robo rápido. En menos de un minuto arrancaron la caja registradora y se dieron a la fuga tras arrinconar contra la pared a la trabajadora, quien estaba atendiendo a un cliente en ese mismo momento. Así lo certifican las cámaras de videovigilancia del establecimiento, unas grabaciones en las que se observa cómo dos jóvenes vestidos de negro y ataviados con braga y gorro accedieron al local sobre las 18.10 horas. No hay detenidos.

En total se llevaron unos 200 euros, aunque fue lo de menos por el tremendo susto que se llevó esta trabajadora según verbalizó en declaraciones a este diario. "De repente vinieron dos chicos, dijeron que esto era un atraco y que les diera todo el dinero o me darían un machetazo. Solo se les veían los ojos", relató esta misma mujer sobre los ladrones, dos chicos "muy jóvenes" y "extranjeros" que "no tendrían más de 20 años".

Un atraco

A lo largo de la jornada de ayer recibió la visita y el cariño de los vecinos del barrio, quienes se acercaron hasta la frutería para transmitirle su apoyo. Incluso una mujer le regaló una caja de bombones mientras todos ellos conversaban sobre lo sucedido a mitad de la tarde de este jueves. "Ha sido una mañana muy intensa", reconocía esta trabajadora, a quien tranquilizaron los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana poco después de que tuvieran lugar los hechos. "Los vecinos me bajaron una tila y estuvieron pendiente de mí aunque me quedé mucho rato en shock. Hasta que no llegué a casa no exploté a llorar", recordó la empleada.

Ayer por la tarde se le tomó declaración en la comisaría de Delicias, pues su Grupo de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación al pertenecer la calle Madre de la Plaza de Mayo a su demarcación. En estas mismas dependencias policiales también compareció el cliente a quien estaba atendiendo la víctima cuando irrumpieron los ladrones. Y, por la mañana, los investigadores visitaron la tienda para visualizar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con las que está dotado el establecimiento.

Allí también pudieron comprobar que la zona carece de iluminación suficiente, un factor que también reseñó la víctima para poner de manifiesto la vulnerabilidad del comercio de cara a los amigos de lo ajeno. "No hay nada de luz. Está muy oscuro", lamentó esta mujer. Más aún cuando a la hora del robo, sobre las 18.10 horas, ya se había hecho de noche.