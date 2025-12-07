A la Guardia Civil se le amontonan los muertos en Aragón

Desde Ricla hasta el vertedero de Zaragoza (por partida doble) pasando también por Plasencia de Jalón. En estos puntos nacen las investigaciones más complejas que la Guardia Civil está asumiendo en Aragón a lo largo de los últimos años. Son los escenarios en los que se han iniciado las primeras averiguaciones de la Policía Judicial para esclarecer sendos asesinatos, un contador de crímenes que echó a correr el 16 de julio de 2023 cuando fue acuchillado Habib en Ricla. Hace unos meses, entre el 25 de abril y el 8 de mayo, se hallaron dos cadáveres en las cintas transportadoras del vertedero y esta misma semana, la mañana del segundo de diciembre, se encontró el cuerpo calcinado de un vecino de Urrea de Jalón junto a un parque fotovoltaico en Plasencia de Jalón. Son cuatro casos muy complejos que requieren de mucha pericia y paciencia para amarrar su investigación. Y con estas premisas trabajan en el seno de la Policía Judicial para resolver el enigma.

Porque se trata de obtener pruebas contundentes contra los criminales, como ya ha sucedido en otros cruentos episodios de la crónica negra aragonesa cuando la investigación se ha demorado más tiempo de lo que suele ser habitual. Hasta un año se tardó en detener, por ejemplo, a dos jóvenes que maniataron y torturaron hasta la muerte a un traficante en Figueruelas. Pero tantas horas de escuchas y de seguimientos tuvieron su recompensa en ese atestado que examinaba de forma minuciosa los posicionamientos de sus móviles. De esta forma lo entendió el jurado que juzgó a Daniel Suárez Gabarre y Miguel Artigas Jiménez: culpables de un delito de asesinato... y una posterior condena de 27 años de prisión.

Cuatro casos sin resolver

En este mismo espejo se miran entre los compañeros de Policía Judicial para mantener la calma, más aún después de que hace unos días llegara a sus mesas otro expediente bajo ese mismo epígrafe de homicidio. Sobre las 10.15 horas del 2 de diciembre se informaba del hallazgo de un cadáver calcinado junto a un parque solar en Plasencia de Jalón. Y los signos de violencia eran evidentes. Así que en el Instituto Armado se iniciaba la investigación de un nuevo asesinato como ya se hiciera hace unos pocos meses en el vertedero de Zaragoza y unos cuantos más en Ricla...

La Hermandad de la Sangre de Cristo abandona el vertedero de cabeza con el primer cadáver hallado en una cinta transportadora, el pasado 25 de abril. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En el vertedero de La Cartuja partieron otras dos investigaciones con sendos hallazgos de dos cadáveres en sus cintas transportadoras. Apenas transcurrieron 13 días entre un descubrimiento y otro, entre el 25 de abril y el 8 de mayo, aunque hubiera que esperar a los informes preliminares de las autopsias para dirigir la investigación hacia un homicidio. Y en esta misma línea trabajan desde entonces en Policía Judicial, sabiendo además que los cuerpos violentados llegaron desde Zaragoza y no desde otros puntos de la provincia.

La muerte de Habib

Casi dos años habían transcurrido desde que Habib fuera salvajamente apuñalado en plena calle Manuel Canela Lausín de Ricla. En aquella ocasión, sobre las 23.00 horas del 16 de julio de 2023, se dieron a la fuga sus asesinos y se activó una operación jaula por tierra y aire aunque no se les pudo localizar en las horas posteriores a la muerte del joven argelino. Y se teme que pudieran abandonar el país...

Por el momento no hay ningún detenido por el crimen de Ricla ni por los dos crímenes del vertedero ni por el crimen de Plasencia de Jalón. Están sin resolver. Pero la paciencia y el tesón de la Guardia Civil llevarán a su identificación como ya se hizo años atrás con otros cruentos episodios de la crónica negra aragonesa. Figueruelas es un ejemplo. Y hay otros muchos casos... A su hoja de servicios se aferran en Policía Judicial. Tiempo al tiempo.