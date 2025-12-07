Muere un joven de 26 años al salirse de la carretera con su todoterreno en Cuevas de Almudén

Un joven de 26 años ha perdido la vida esta mañana tras salirse de la carretera con su coche en Teruel. El siniestro vial se ha registrado sobre las 7.10 horas de esta mañana de domingo, cuando el conductor, el único ocupante del coche, se ha salido de la vía mientras circulaba por la A-1403, a la altura de las Cuevas de Almudén, una carretera que conecta con la N-420 en dirección Aliaga.

Según informan desde la Guardia Civil de Teruel, el joven, vecino de Cuevas de Almudén, se ha salido de la vía por la margen izquierda mientras conducía su todoterreno Toyota Land Cruiser y ha perdido la vida.

Se investigan causas por parte Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel.

Hace tan solo tres días las carreteras aragonesas se cobraron la vida de otro hombre, un motorista que colisionó contra otro vehículo en la A-2, a la altura de Santa Isabel, en Zaragoza.

Los accidentes en la carretera se siguen cobrando en España más de 1.700 vidas cada año. Las salidas de la vía son el tipo de siniestro más habitual en las carreteras españolas y tienen una incidencia todavía mayor en las calzadas aragonesas, donde hay más salidas de la vía que en España y los accidentes que provocan son más graves, al conducir a más muertes, según el último informe de Metalesa.

En concreto, representan un 46% de los accidentes frente a un 33% de media, según este estudio, que añade entre sus conclusiones que en el 5% de los accidentes por salida de vía en Aragón hay muertes, frente al 3% de la media nacional.