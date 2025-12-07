Robos en viviendas de Fraga: así dio la Guardia Civil con el sospechoso en una caseta de campo okupada

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 40 años que moraba en una caseta de campo que había okupado ilegalmente como presunto autor de robos perpetrados en el interior de dos viviendas en la localidad de Fraga (Huesca).

Según informa el Instituto Armado, los robos fueron denunciados el pasado 17 de noviembre por los propietarios de las viviendas, quienes comunicaron a los agentes que habían accedido a sus respectivos domicilios mediante escalo, fracturando rejas y otros elementos de seguridad de las ventanas, y habían sustraído alimentos, ropa de marca y dispositivos electrónicos, todo por un valor de unos 500 euros.

Durante el transcurso de la investigación puesta en marcha para detectar al autor o autores de los hechos, los agentes verificaron la existencia de una caseta de campo en la comarca del Bajo Cinca restos de enseres que correspondían con los robados.

Tras identificar al morador de la caseta, un vecino de la zona que había okupado ilegalmente el inmueble un tiempo antes, los investigadores localizaron en su interior la totalidad de los efectos sustraídos, por lo que procedieron a su detención.

El sospechoso fue puesto a disposición del magistrado de guardia del Tribunal de Instancia de Fraga, que acordó su puesta en libertad provisional con cargos por dos delitos de robo con fuerza y otro de usurpación de vivienda.