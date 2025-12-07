Sorprendidos dos ladrones mientras robaban de madrugada en una furgoneta en Zaragoza
Los agentes observaron como uno de estos hombres se aproximaba a una furgoneta y fracturaba la ventanilla situada en el lado del conductor con un objeto metálico
Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres a los que sorprendieron de madrugada mientras robaban en el interior de una furgoneta estacionada en la calle Campoamor de la ciudad de Zaragoza.
Según informa la Dirección General de Policía, una patrulla de seguridad que ciudadana que realizaba labores de vigilancia en la confluencia de esta calle con la de Delicias observaron sobre las 04,40 horas del pasado 3 de diciembre como los sospechosos merodeaban entre los vehículos estacionados en la zona.
En un momento indeterminado, los agentes observaron como uno de estos hombres se aproximaba a una furgoneta y fracturaba la ventanilla situada en el lado del conductor con un objeto metálico, mientras que su cómplice permanecía en la esquina de la calle en actitud de vigilancia.
Nada más producirse la rotura del cristal, los agentes procedieron a la detención del hombre que se encontraba manipulando en el interior de la furgoneta y que entre cuyas ropas portaba una herramienta de metal y unas gafas de sol.
Además, junto a la furgoneta fue localizada una caja de cartón con numerosos cables y material informático preparado para ser sustraído.
El segundo sospechoso emprendió la huida a la carrera al percatarse de la presencia policial al grito de “policía, policía”, pero fue localizado unos minutos después en la calle San Antonio Abad por otros agentes previamente informados por sus compañeros de sus características físicas.
Tras prestar declaración en el juzgado de guardia de la capital aragonesa, los detenidos fueron puestos en libertad provisional con cargos por un delito de robo en interior de vehículo.
