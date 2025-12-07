Un testigo del apuñalamiento en San Esteban de Litera: "Estaban solos los dos, pasó muy rápido"

Los vecinos de San Esteban de Litera se acordarán de la Nochevieja Anticipada de 2025 durante bastantes años. La fiesta, que es una tradición desde hace más de década y media y que celebra cómo el año se acerca poco a poco a su fin, se vio este sábado alterada por el apuñalamiento a uno de los miembros de la orquesta que actuaba en el municipio oscense. Una agresión cometida por un vecino recientemente aterrizado en el pueblo, que ya había generado problemas y que se saldó con una víctima en el Hospital de Barbastro, cuya vida no corre peligro.

"Estaban solos los dos y fue algo muy rápido", explica un testigo que vio la agresión, que tuvo lugar este sábado en torno a las 19.30 horas en un bar situado en la plaza de este municipio. Según este vecino, en este restaurante se estaba esperando a que los participantes en el café-concierto de la Nochevieja Anticipada acudieran al centro "para cenar, porque estaba ya todo listo". "Estábamos esperando, las mesas estaban preparadas y ellos estaban hablando", relata por este teléfono a este diario. Después, la agresión: "Parecía que se reían, que intercambiaban bromas y, según lo que vi, una de esas bromas le cayó mal a este chico, que reaccionó con violencia". Instantáneamente, el agresor aprovechó que las mesas estaban ya con los cubiertos preparados y cogió un cuchillo, con el que apuñaló en el abdomen a uno de los miembros del grupo. "Él se lo clavó y nosotros corrimos a ayudar a la víctima, mientras el otro se iba corriendo", avanza este vecino, que sí lamenta que el agredido "perdió bastante sangre" hasta que llegaron los servicios sanitarios y la patrulla de la Guardia Civil.

Poco más sabe este testigo de San Esteban de Litera. "Por ahora, que sigue encerrado en su casa y que hay un despliegue de agentes, que deben estar esperando a órdenes o permisos para intervenir", cuenta este vecino, que admite que prefiere mantenerse alejado del foco del conflicto: "No me apetece, no quiero saber mucho más".

Un vecino conflictivo

Otras personas presentes en San Esteban de Litera este fin de semana admiten a este diario que el supuesto agresor es una persona "conflictiva" y que no es el primer episodio negativo que protagoniza en la localidad o en sus alrededores. "Ya ha tenido problemas en otros bares, porque es una persona que consume mucho alcohol y drogas", explican varios vecinos de este municipio oscense.

Un historial de sobras conocido. "En anteriores ocasiones ya hubo que llamar a la Guardia Civil o a la Policía para intervenir, porque montaba escándalos", cuentan estos vecinos, que recuerdan un episodio en el que "quería generar problemas y se intentó encarar con todo el mundo que estaba en el mismo local que él". Otro vecino destaca que "ya generó conflictos en Binéfar", localidad en la que según este testigo el agresor habría pasado algún tiempo antes de asentarse en San Esteban de Litera.