Se identifica en Zaragoza con un DNI que no era suyo para evitar la prisión y acaba en la cárcel

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre que, al ser identificado en un control preventivo en Zaragoza, presentó un documento nacional de identidad que no le correspondía. Tras comprobar su verdadera identidad, se verificó que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por un juzgado de lo Penal y ha acabado en la cárcel.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de diciembre, en torno a las 14.00 horas, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana realizaba labores de prevención en la confluencia de calle Predicadores con la plaza Santo Domingo, en el Casco Histórico de Zaragoza.

Los agentes observaron a un hombre que, ante la presencia policial, mostró un claro estado de nerviosismo, motivo por el que decidieron proceder a su identificación. Al requerirle su documentación, el individuo entregó un DNI a nombre de otra persona.

Los agentes comprobaron de inmediato que la fotografía no coincidía con el rostro del identificado. Preguntado por ello, el varón insistió varias veces en que ese era su documento legítimo, evitando aportar datos reales que permitieran confirmar su identidad.

Ante estas incongruencias, los policías le informaron de que sería trasladado a dependencias policiales para una identificación completa. En ese instante, el hombre reconoció finalmente su verdadera identidad y los agentes comprobaron que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de conducción sin permiso o licencia, emitida por un juzgado de Zaragoza.

El detenido, al que se le imputa un delito de usurpación de estado civil, fue puesto ayer a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.