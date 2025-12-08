Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un motorista en un accidente de tráfico en Almudévar

El suceso ha ocurrido a las 11.20 horas de este lunes en la CHE-1429

Un hombre de 52 años ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera CHE-1429 a su paso por el término municipal de Almudévar (Huesca), al colisionar frontalmente la motocicleta que conducía con un turismo.

Según informa la Guardia Civil, el suceso se ha registrado sobre las 11.20 horas de este lunes a la altura del punto kilométrico 7 del referido eje vial que discurre entre las localidades de Almudévar y la de Alcalá de Gurrea en paralelo al Canal de Monegros.

El cuerpo del conductor de la motocicleta, vecino de la comarca Central de Zaragoza, ha sido trasladado al depósito del Instituto de Medicina Legal de Aragón en Huesca, mientras que la conductora del turismo resultó ilesa.

