Nueve presos aislados en la cárcel de Zuera tras una "multitudinaria" pelea entre clanes

Una "multitudinaria" pelea en el centro penitenciario de Zuera se ha saldado este fin de semana con nueve presos en aislamiento y varios heridos, ninguno de ellos de gravedad. El enfrentamiento se originó este domingo en el módulo 9 de la prisión, uno de los más peligrosos de estas instalaciones, entre dos clanes que querían hacerse con el "poder" y el "control" de este departamento.

Así lo han denunciado desde los sindicatos TAMPM y APFP, que explican que los funcionarios de este departamento tuvieron que "enfrentarse" y "sofocar" un choque multitudinario entre reclusos de origen latino y otros grupos de este módulo, que alberga a unos 40 reclusos. Según informan las mismas fuentes, durante la pelea se redujeron a nueve presos que acabaron en aislamiento y el resto de implicados fueron separados de los otros compañeros de este departamento para evitar que vuelva a reproducirse el enfrentamiento.

No es la primera vez que se produce esta situación. Según explican las mismas fuentes, los "estallidos de violencia" se reproducen con cierta frecuencia, lo que ha convertido a la cárcel de Zuera en una de "las más conflictivas", aseguran. Según señalan, la convivencia dentro de estos módulos conflictivos no es nada sencilla y son muchas las peleas que deben contener por enfrentamientos relacionados con drogas, ajustes de cuentas, posesión de móviles o alcohol.

Estos mismos sindicatos explican que los presos se fabrican sus propias armas. Cualquier cosa que pueda afilarse es válida, apuntan. Una realidad a la que se enfrentan los trabajadores día a día, según denuncian, en una cárcel que ha mejorado sus dispositivos de videovigilancia pero que, lamentan, no han conseguido mitigar las peleas entre internos.

Como ya vienen haciendo desde hace tiempo, denuncian la falta personal, principalmente sanitario, con tres médicos cuando debería haber hasta siete, por lo que reclaman más trabajadores para poder desempeñar su trabajo de la mejor manera y, lo que es más importante, garantizar su seguridad y la de los presos.