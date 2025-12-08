Seis rescates en el Pirineo aragonés durante el puente de la Constitución

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Huesca ha tenido un fin de semana sin muchos altercados con seis rescates en este puente de la Constitución. Todos los avisos fueron gestionados a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, centralizando la coordinación en el 062 de la Guardia Civil de Huesca entre el pasado sábado y la jornada de este lunes festivo.

A las 14.50 horas del sábado, se activó la primera alerta del fin de semana. Un aviso alertaba de que un menor se había precipitado por una pendiente hasta el lecho del río Bolatica (T.M. Panticosa) mientras descendía en trineo. El joven, vecino de Zaragoza, sufrió lesiones leves en la cadera y una contusión en la cabeza. Los especialistas del GREIM de Panticosa se desplazaron al lugar.

Tras localizarlo y recibir un diagnóstico inicial del médico de la ambulancia movilizada, fue evacuado y trasladado hasta su vehículo particular. La jornada del domingo fue la más laboriosa para los medios de rescate del Pirineo aragonés con tres intervenciones:

A las 11.40 horas, el equipo de rescate de Jaca, con apoyo de la Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 , fue movilizado por el accidente de un esquiador de montaña en la ladera del Barranco de Cartillones (T.M. Aragüés del Puerto). El esquiador, un varón de 27 años de Zaragoza, había sufrido un esguince de rodilla . Fue localizado, evacuado mediante la aeronave y trasladado a la helisuperficie de Jaca, donde una ambulancia lo esperaba para llevarlo al Hospital de la localidad.

Poco después, a las 13:30 horas, se recibió un segundo aviso. En esta ocasión, una ciclista de montaña había sufrido una caída en Peña Montañesa (T.M. Laspuña), resultando con policontusiones . El rescate fue coordinado por el GREIM de Boltaña , contando nuevamente con la ayuda de la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras la localización, la mujer de 32 años, vecina de Huesca, fue evacuada en helicóptero directamente hasta el Hospital San Jorge de Huesca.

La tarde concluyó a las 17:00 horas con una alerta en la zona de Foyas del Ingeniero, en el Parque Natural de los Valles Occidentales (T.M. Ansó). Dos esquiadores de montaña, vecinos de Bergara (Guipúzcoa), se accidentaron durante el descenso. Uno de ellos, un varón de 58 años, sufrió un esguince de rodilla. El GREIM de Jaca, la Unidad Aérea y el médico del 061 acudieron al lugar. Ambos fueron evacuados por aire hasta Jaca, donde el herido fue trasladado en ambulancia al hospital.

El puente de la Constitución en el Pirineo aragonés se saldó con dos nuevos rescates. A las 10.40 horas, tres senderistas de Badalona (Barcelona) se accidentaron en las inmediaciones del Refugio de Góriz (T.M. Fanlo). Una mujer de 50 años sufrió una caída, provocándole un esguince de tobillo. El GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea y el médico del 061 se hicieron cargo del rescate. Los tres senderistas (la mujer herida y dos varones de 20 y 11 años) fueron evacuados en la aeronave y trasladados hasta donde tenían su vehículo particular.

La mañana finalizó a las 12.20 horas con el aviso de una esquiadora de montaña accidentada en la cara sur del Pico Culibillas (T.M. Sallent de Gállego). La mujer, de 60 años y vecina de Pamplona, sufrió un esguince de rodilla tras caer. El GREIM de Panticosa, junto a la Unidad Aérea y el 061, la localizaron y la evacuaron en helicóptero hasta el parking de Anayet, en la estación de esquí de Formigal.