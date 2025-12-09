Condenado por manosear a su hijastra al llevarla al colegio en Zaragoza

Una relación sentimental se basa en la confianza. Por eso una vecina de Zaragoza le pidió a su pareja, el magrebí L. E. A., que llevara a su hija al colegio. Pero esta mujer nunca podría haber imaginado que en ese trayecto iba a aprovechar para agredir sexualmente a la niña. En el coche le manoseó los pechos por encima de la ropa y le dio un beso en la boca que el acusado ha reconocido este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha aceptado una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años que se remonta a 2024. Y no ingresará en prisión.

Así lo recoge el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogada defensora, una sentencia de conformidad que también recoge otras medidas accesorias como la imposición de una orden de alejamiento de 200 metros durante ocho años, la prohibición de ejercer cualquier actividad que conlleve un contacto directo con menores durante siete años y libertad vigilada por tiempo de siete años.

Indemnización de 1.000 euros

Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba inicialmente hasta cinco años de prisión, pero su petición de condena se ha rebajado hasta los dos años al concurrir la atenuante de reparación del daño. Y es que L. E. A. ha abonado 1.000 euros en las arcas del juzgado, precisamente, el mismo importe al que asciende la indemnización en favor de la víctima en concepto de daños morales.

La sentencia, que ha sido dictada in voce por el presidente del tribunal adscrito a la Sección Sexta, el magistrado Mauricio Murillo, es firme. Y la Sala ha acordado la suspensión de la condena durante cuatro años a cambio de que no delinca durante ese periodo de tiempo. Así lo ha solicitado su abogada defensora y a ello no se ha opuesto la fiscal.