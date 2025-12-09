La Policía dispara contra un vecino de Tarazona que iba a agredir a su padre con un cuchillo
Los agentes le pidieron en reiteradas ocasiones que arrojara el arma contra el suelo hasta que se abalanzó contra el progenitor
Un vecino de Tarazona (Zaragoza) armado con un cuchillo recibió anoche cuatro disparos de agentes de la Policía Local, a quienes no les quedó otra opción que desenfundar el arma reglamentaria para reducir a este varón que iba a agredir a su padre con el arma blanca. En reiteradas ocasiones le pidieron que soltara el cuchillo y que se entregara aunque solo fue posible una vez que abrieron fuego contra él, justo en el mismo momento en el que se abalanzó sobre el progenitor. Y por los disparos que recibió en la pierna y en la entrepierna tuvo que ser trasladado al hospital Clínico Lozano Blesa, aunque su vida no corre peligro.
En un vídeo al que ha tenido acceso este diario se puede escuchar cómo los agentes le piden "por favor" a David (el detenido) que lance el arma "contra el suelo". Luego se escuchan hasta cuatro detonaciones tras varios segundos de tensión en los que se ve cómo los agentes y el progenitor retroceden frente al avance decidido del detenido. Fue sobre las 23.00 horas del 8 de diciembre.
(La redacción de este diario trabaja en la ampliación de la noticia).
