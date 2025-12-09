La víctima de la 'Manada' de Zaragoza confirma que siete pandilleros le violaron sin cesar

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha comenzado este martes el juicio -a puerta cerrada- contra la conocida como Manada de Zaragoza, hasta siete pandilleros de los Dominican Don´t Play (DDP) a quienes la Fiscalía acusa de violar sin cesar a una veinteañera tras retenerla en una vivienda de la calle Antonio Maura entre el 24 y el 26 de junio de 2020. A esta acusación se ha sumado hoy la propia víctima, pues hasta la fecha ni había denunciado los hechos ni tampoco había ratificado lo que revelan unos vídeos que por casualidad encontró la Policía varios meses después. Y es que, según defiende el ministerio fiscal, se trata de una violación grupal en la que "fueron turnándose" a la joven. Por eso solicita hasta 115 años de prisión.

Ha sido un largo interrogatorio, el de la víctima, en el que se ha reproducido la declaración que prestó en fase de instrucción además de los muchos vídeos que la Policía intervino en una importante operación contra los DDP. Detrás de un biombo ha manifestado que fue forzada a mantener relaciones sexuales, que en esos vídeos le estaban violando realmente... Es la primera ocasión en la que se declara víctima de estos hechos una vez que el juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 7, incoó diligencias en el mes de julio de 2021 tras el hallazgo de estos mismos vídeos.

A puerta cerrada

Por la crudeza de estos archivos se está celebrando el juicio a puerta cerrada según ha acordado el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín. A lo largo de esta primera sesión también ha declarado su madre y doctores del Instituto de Medicna Legal de Aragón (IMLA), quienes acompañaron a la menor en el hospital además de agentes de Policía que participaron en la reconstrucción de los hechos enjuiciados. Entre las 10.00 y las 16.00 horas, con un breve receso de diez minutos, han comparecido todos ellos para ratificar y ampliar los informes y atestados que obran en las actuaciones.

La vista se reanuda este miércoles a las 10.00 horas con la declaración de dos doctores que atendieron a la víctima y de otros agentes que encabezaron la investigación policial. Y en último lugar se le tomará declaración a los siete acusados, Enock A. M., Jesús P. E., Juan Estibel F. C., Miguel Santiago L. V., Mustapha K. A., Pablo Andrés S. M. y Steven Guarionex V. M., defendidos por los abogados Carlos Estremera, Claudia Melguizo, Cristian Monclús, Jesús Badenas y Marina Ons. Uno de los acusados ha sido expulsado de la sala tras gesticular ante las manifestaciones de la Policía.

Para todos ellos solicita la Fiscalía una pena de 16 años y 6 meses de prisión a razón de 15 años de cárcel por un delito continuado de violación y un año y seis meses de cárcelpor un delito de lesiones. En su escrito también se incluyen otras medidas accesorias como la imposición de una orden de alejamiento de 500 metros durante 16 años y una libertad vigilada por tiempo de 8 años además del pago de una indemnización de 50.000 euros en favor de la víctima.